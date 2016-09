KDE-Projekt betreibt eigenen Software-Store

Tim Schürmann

Über den neu eröffneten KDE Store möchte das KDE-Projekt Themes, Erweiterungen und langfristig auch Programme anbieten. Die „Tauschplattform für freie Software“ soll auch anderen Projekten offen stehen, die zugrunde liegende Software untersteht zudem einer Open-Source-Lizenz.

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Blue Systems hat das KDE-Projekt den KDE Store eröffnet. Dieser bietet derzeit hauptsächlich Themes, Erweiterungen beziehungsweise Widgets für den Plasma-Desktop, Icons und Hintergrundbilder an. Benutzer des Stores können den Entwicklern und Designern zudem Geld spenden – im Moment via PayPal.

Den Store betreibt mit PLING ein Tochterunternehmen von Blue Systems. Aufgrund einer Vereinbarung mit dem KDE e.V. wird die Software hinter dem Store unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht. Das KDE-Team kann zudem im Fall der Fälle den Store komplett übernehmen.

Zukünftig soll im Store auch Software in Containerformaten wie Flatpak, Snappy and AppImage angeboten werden. Der KDE Store ist zudem ein Teil von OpenDesktop.org, das Blue Systems erst Anfang des Jahres übernommen hatte.