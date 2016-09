Tim Schürmann

Nach rund zwei Jahren haben die KDE-Entwickler eine neue Version ihrer beliebten IDE KDevelop veröffentlicht. Wie der große Sprung auf die Version 5.0.0 verdeutlicht, gibt es zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen.

Programmcode in C und C++ analysiert nicht mehr eine KDevelop-eigene Engine, sondern Clang. Laut den Entwicklern bringt dies einige Vorteile. So könne KDevelop jetzt selbst hochkomplexen Code korrekt parsen und farblich markieren. Die Diagnosen seien zudem wesentlich akkurater und zuverlässiger. Des Weiteren liefert Clang bei Fehlern zahlreiche Korrekturvorschläge, die Anwender per [Alt]+[1] automatisch anwenden können. Abschließend gibt es einen C-Modus, dank dem die Analyse-Engine auch C-Code korrekt parsen kann.

Die Unterstützung für Python und PHP haben die KDevelop-Entwickler zudem leicht verbessert. Der eigene CMake-Interpreter musste von Bord gehen, stattdessen greift sich die IDE die Metadaten von CMake selbst. Erstmals unterstützt die IDE auch offiziell QML und JavaScript sowie das Build-Tool QMake. Darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Änderungen. Unter anderem erscheint die Welcome-Page in einem neuen Design. Sämtliche Neuerungen erläutert ausführlich ein Blog-Post.

KDevelop 5.0.0 nutzt jetzt komplett die KDE Frameworks 5 und Qt 5. In der „nahen Zukunft“ soll dies zudem eine Portierung der IDE auf Windows ermöglichen.