Tim Schürmann

Das KDE-Projekt hat eine neue Version seiner KDE Applications veröffentlicht. Die in diesem Paket zusammengefassten Anwendungen erhielten ausschließlich Fehlerkorrekturen. Die Arbeit an der nächsten großen Version laufen jedoch schon.

Die KDE Applications 16.08.3 beheben über 20 Fehler gegenüber der Version 16.08.2. Betroffen sind unter anderem die Anwendungen Kdepim, Ark, Okteta, Umbrello und Kmines. Darüber hinaus haben die Entwickler einige Übersetzungen aktualisiert.

Parallel geht derzeit die Arbeit an der nächsten Version 16.12 in die Endphase. Die erste Beta-Version ist für den 17. November geplant, die finale Fassung soll am 15. Dezember erscheinen.

Auf der KDE-Mailingliste wird zudem ein Vorschlag diskutiert, in den KDE Applications 17.08 keine Anwendungen mehr zuzulassen, die noch die Bibliothek „kdelibs4“ nutzen. Damit wären dann ab den KDE Applications 17.12 nur noch Anwendungen an Bord, die auf den aktuellen KDE Frameworks 5 basieren. Betroffen wären derzeit unter anderem die bekannten Programme Kgoldrunner, Kget und Kopete. Ein solcher Ausschluss in einem Jahr soll vor allem den Druck auf Entwickler erhöhen, die Portierung auf die KDE Frameworks 5 zu beschleunigen.

Zu den zukünftigen KDE Applications könnte zudem mit KWave ein alter Bekannter stoßen: Den bereits seit 1998 in der Entwicklung befindlichen Audio-Editor begutachten gerade die KDE-Entwickler.