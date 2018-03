Tim Schürmann

Bekannt wurde das Unternehmen Humble Bundle mit seinen Sonderaktionen, bei denen man für mehrere hochkarätige Spiele von kleineren Entwicklern zahlen durfte, was man wollte. 14 Tage lang ist jetzt die neunzehnte Auflage des Humble Indie Bundles zu haben.

Insgesamt umfasst das Humble Indie Bundle 19 derzeit sieben Spiele. Jedes von ihnen bekommen Käufer kopierschutzfrei für Windows, macOS und Linux. Darüber hinaus gibt es Steam-Keys, mit denen man das jeweilige Spiel auf der Plattform Steam freischalten kann.

Mindestens zahlen muss man 1 US-Dollar. Dafür bekommt man folgende Spiele:

Halcyon 6: Lightspeed Edition

Mini Metro

Rakuen

Wer mehr als den von allen bisherigen Käufern gezahlten Durschnittspreis überweist, bekommt zusätzlich noch:

Keep Talking and Nobody Explodes

SOMA

Poly Bridge

Ab 14 US-Dollar erhält man noch Superhot obendrauf.

In rund sechs Tagen soll zudem noch mindestens ein weiteres Spiel hinzukommen. Das erhält man allerdings nur dann, wenn man mindestens den aktuellen Durchschnittspreis bezahlt hat beziehungsweise bezahlt.

Ein Teil der Einnahmen gehen an eine gemeinnützige Organisation. Standardmäßig ist „Extra Life“ eingestellt, das Spielzeug an Kinderkrankenhäuser verteilt. Käufer können aber auch eine andere Organisation festlegen und zudem detailliert bestimmen, welcher Entwickler welchen Anteil am Kaufpreis erhält.