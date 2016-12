Humble Book Bundle: Code Your Own Games

Tim Schürmann

Vierzehn Tage lang läuft eine neue Sonderaktion des Humble Bundle: Schon ab einem US-Dollar bekommt man gleich mehrere E-Books rund um das Thema Spieleprogrammierung. Fast alle Titel sind auch für Linux interessant.

Normalerweise ist das Humble Bundle für seine Spielepakete bekannt. Seit einiger Zeit bietet die Seite auch immer mal wieder Pakete mit englischen E-Books an. Heute startete das „Code Your Own Games“ Bundle. Es umfasst mehrere Bücher zur Spieleprogrammierung, die sich teils an Anfänger, teils an Fortgeschrittene richten. Einige wenige Bücher beziehen sich auf iOS-Mobilgeräte, die übrigen behandeln aber die Spieleentwicklung auf Android, im Web, unter Python oder Unity – und sind somit auch für Linux-Nutzer interessant.

Für das Paket darf man prinzipiell ab einem US-Dollar einen beliebigen Betrag überweisen. Einen Teil der E-Books gibt es allerdings erst ab einem Kaufpreis von 8 US-Dollar, das komplette Paket setzt sogar die Überweisung von 15 US-Dollar voraus. Welche Bücher ab welcher Preisstufe freigeschaltet werden, zeigt eine Grafik auf der entsprechenden Webseite.

Der Sonderverkauf läuft insgesamt 14 Tage, wobei in der nächsten Zeit noch weitere zusätzliche Bücher freigeschaltet werden. Die bekommt allerdings nur, wer mindestens 8 US-Dollar berappt hat.

In jedem Fall geht ein Teil der Einnahmen an eine gemeinnützige Organisation. Wer wie viel des Kaufpreises jeder erhält, darf der Käufer selbst festlegen (mit einem Klick auf das etwas unscheinbare „Choose where your money goes“ unterhalb der Wahl des Kaufpreises).