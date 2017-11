Tim Schürmann

Die Londoner Firma pi-top stellt einen gleichnamigen Laptop her, in dessen Inneren ein Raspberry Pi 3 sitzt. Der Hersteller verspricht einen modularen Aufbau für Bastelprojekte und acht Stunden Akkulaufzeit.

Der in giftgrünen Farben gehaltene Laptop besitzt einen 14-Zoll-Bildschirm mit Full-HD-Auflösung. Das Gehirn des Rechners stellt ein handelsüblicher Raspberry Pi 3. An das Innenleben des pi-top gelangt man schnell, indem man einfach die Tastatur mit englischem Layout „aufschiebt“. Als Betriebssystem ist das pi-top eigene Pi-TopOS vorinstalliert. Auf einer Schiene lässt sich weiteres Zubehör montieren, das pi-top separat anbietet. Dazu zählen ein Mikrofon oder eine LED-Matrix. Der pi-top selbst kostet knapp 320 US-Dollar. Wer schon einen Raspberry Pi 3 besitzt, kann 15 US-Dollar sparen. Als Zielgruppe visiert pi-top vor allem Kinder an.