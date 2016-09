GTK+ 4 kommt mit stabiler Programmierschnittstelle

Die freie Flashplayer-Implementierung Lightspark ist in der Major-Version 0.6.0.1 mit einigen Verbesserungen erschienen.

Die Hardware-Test-Suite arbeitet sich an die Major-Version 3.0 heran.

