Tim Schürmann

Nach der Veröffentlichung von Ubuntu 17.10 haben die Entwickler die Arbeit an Ubuntu 18.04 aufgenommen. Für alle, die den Entwicklungsprozess verfolgen wollen, stehen ab sofort Daily Builds bereit. Darüber hinaus ist jetzt der Terminplan bekannt.

Die aktuellen Daily Builds orientieren sich noch stark an Ubuntu 17.10, interessierte Anwender sollten im Moment folglich noch keine Neuerungen erwarten.

Gemäß der veröffentlichten Release Schedule erscheint die Alpha 1 am 11. Januar, die zweite Alpha-Version einen Monat später am 15. Februar. Eine Beta-Version folgt am 20. März. Allerdings gibt es wie schon in der Vergangenheit die Alpha- und Beta-Versionen nur bei den Derivaten, Ubuntu selbst steht durchgehend in Form der täglich neu generierten Daily Builds bereit.

Die finale Version von Ubuntu 18.04 (Codename „Bionic Beaver“) erscheint am 27. April 2018.