Tim Schürmann

Die Distribution BlackArch Linux richtet sich an Penetration- und Sicherheitstester. Dazu bringt sie entsprechende vorinstallierte Tools mit. Jetzt haben die BlackArch-Entwickler neue ISO-Images bereitgestellt.



Diese enthalten über 50 neue Tools, einige weitere lassen sich zudem jetzt wieder korrekt installieren. Darüber hinaus haben die Entwickler einige Fehler im distributionseigenen Installationsassistent „BlackArch Installer“ beseitigt.

BlackArch Linux 2017-03-01 nutzt den Linux-Kernel 4.9.11. Aktualisiert haben die Entwickler zudem alle Systempakete und sämtliche BlackArch-Tools. Die Menü-Einträge der Fenstermanager (awesome, fluxbox und openbox) sind jetzt auf dem aktuellen Stand.

BlackArch Linux lässt sich wahlweise als Live-System nutzen oder aber installieren. Wie der Name schon andeutet, basiert die Distribution auf Arch Linux und ist somit selbst eine Rolling-Release-Distribution. In regelmäßigen Abständen aktualisieren die Entwickler die Installations- beziehungsweise Startmedien. Insgesamt bietet BlackArch Linux mittlerweile über 1.700 Tools an.