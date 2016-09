Distribution Deepin mit neuen Programmen und überarbeitetem Dock Deepin 15.3 freigegeben Tim Schürmann Die neue Version der auf Debain basierenden Distribution Deepin behebt in der neuen Version 15.3 nicht nur Fehler, sondern poliert unter anderem seine Desktop-Umgebung auf. So kommt das Dock am unteren Bildschirmrand wesentlich sachlicher daher.

Das Dock lässt sich an einem der vier Bildschirmränder platzieren, die Symbole erscheinen in einer von drei wählbaren Größen. Das Hintergrundbild kann der Anwender jetzt nach einem Rechtsklick auf den Desktop im erscheinenden Kontextmenü ändern. Deepin 15.3 bietet zudem eine Echtzeitvorschau der Hintergrundbilder. Das Update-Log ist jetzt in die Systeminformationen integriert, was die Aktualisierung effizienter gestalten soll. Darüber hinaus erlaubt Deepin ein Offline-Update. Komplett neu sind die Deepin-eigenen Anwendungen Deepin Terminal 2.0, Deepin Image Viewer und Deepin Calendar. Ähnliche Artikel Ost-Import Gnome verlor ab Version 3 viele Freunde, nicht zuletzt wegen seines umstrittenen Bedienkonzepts. In die Lücke stößt das ebenso elegante wie durchdachte Deepin Linux aus dem chinesischen Wuhan. mehr »

