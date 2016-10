Distribution Black Lab Linux wird kostenpflichtig

Tim Schürmann

Die Distribution Black Lab Linux verlor zunehmend zahlende Unterstützer. Die Entwickler verlangen daher ab sofort für jeden Download 10 Euro. Alternativ lässt sich die Distribution auch in einer „Boxed“-Version bestellen.

Den Entwicklern von Black Lab Linux fehlt das Geld für eine Weiterentwicklung, wie sie in einem entsprechenden Blog-Post mitteilen. Sie verwandeln deshalb die Distribution in ein kommerzielles Produkt. Dabei wird das Unternehmen PC/OpenSystems LLC Hardware mit vorinstalliertem Black Lab Linux herstellen.

In den ersten 45 Tagen nach dem Erscheinen einer neuen Black Lab Linux-Version, müssen Anwender zudem die Distribution entweder für 19,99 US-Dollar in einer Schachtel kaufen oder aber den Download mit 9,99 US-Dollar bezahlen. Die Variante in der Verpackung enthält ausschließlich die Black Lab Linux-Fassung mit GNOME-Desktop. Erst nach Ablauf der 45 Tage steht die Distribution dann kostenlos zum Download bereit.

Darüber hinaus werden die Entwickler eine Black Lab Linux Enterprise genannte Ausgabe erstellen, die ausschließlich gegen eine Lizenzgebühr erhältlich sein wird. Die dritte Geschmacksrichtung Black Lab Server gibt es zudem nur in Verbindung mit Hardware von PC/OpenSystems LLC.

Black Lab Linux 8.0 soll am 1. November erscheinen und noch einmal kostenlos erhält sein.