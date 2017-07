Andreas Bohle

Die Gnome-Erweiterung Dash to Panel steht in Version 0.9 bereit und bringt mit Window Peek eine neue Vorschaufunktion für geöffnete Applikationen mit.

Die Oberfläche Gnome pflegt mit dem Dash eine Benutzerschnittstelle, die nicht jedem zusagt. Wem der klassische Zugang zu den Funktionen mehr liegt, der greift etwa auf die Erweiterung Dash to Panel zurück, die die Dash ins Panel verschiebt und sich damit an KDE oder frühere Windows-Versionen anlehnt. In der nun aktuellen Version 0.9 haben die Entwickler der Software eine Funktion spendiert, die es erlaubt, ein Fenster auf dem Desktop schneller wiederzufinden.

Die Window Peek genannte Funktion lehnt sich an Aero Peek aus Windows 7 an. Sie erlaubt es, mit dem Mauszeiger über eine Taskbar-Vorschau zu fahren. Parallel zum Eintrag in dieser Vorschau hebt das Programm dann das entsprechende Fenster auf dem Desktop hervor; die anderen erscheinen dann transparent. Diese Funktion soll dabei helfen, eine bestimmt Software wieder zu finden.

Darüber hinaus ist es nun möglich die Favoriten auszublenden, und damit das Panel lediglich als Taskbar zu nutzen. Außerdem blendet die Software nun die Nummern für die Hotkey-Funktion auf Wunsch permanent ein. Für deutschsprachige Anwender gibt es gute Nachrichten, denn eine entsprechende Sprachdatei ergänzt nun das Programm um übersetzte Texte für das Interface.