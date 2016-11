Browser Vivaldi beeinflusst Lampen im Büro

Das in Oslo beheimatete Unternehmen Vivaldi Technologies hat ihren gleichnamigen Browser in einer ersten stabilen Version veröffentlicht. Mit seinem großen Funktionsumfang soll richtet er sich vor allem an „anspruchsvolle User“.

In dieser Ausgabe zeigen wir, wie Sie in Firefox eine Rechtschreibprüfung für Eingabefelder aktivieren und einrichten. Wir erklären außerdem, wie Sie dem Browser Vivaldi einen neuen Look verpassen, Fotos vom iPhone auf den Linux-Desktop bringen und Kennwörter in Thunderbird ändern.