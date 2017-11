Besonders wenig gemochte Programmiersprachen sind Perl, Delphi und VBA Gehasste Programmiersprachen und Themen Tim Schürmann In einem Blog-Post auf Stack Overflow hat David Robinson eine Liste mit den am wenigsten gemochten Programmiersprachen veröffentlicht. Ganz oben steht Perl, gefolgt von Delphi und VBA. Die Liste ist jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Als Datenbasis dienten die Angaben im Portal Stack Overflow Jobs. Dort können Nutzer unter anderem hinterlegen, mit welchen Programmiersprachen sie gerne arbeiten und mit welchen sie nur ungerne arbeiten möchten. Diese Angaben hat das Stack-Overflow-Team gegenübergestellt. Als Ergebnis erhielten sie ein Prozentwert: Kommt eine Programmiersprache auf 50%, dann lieben und hassen die Sprache gleich viele Entwickler. Bei einem Wert von 1% kommt auf 99 Entwickler, die die Sprache mögen, ein Entwickler, der sie hasst. Gemäß der im Blog veröffentlichten Grafik kommt Perl auf einen Wert von rund 22 Prozent, Delphin und VBA auf rund 17 Prozent. Hinter den weniger geliebten Spitzenreitern Perl, Delphi und VBA folgen interessanterweise die recht weitverbreiteten Sprachen PHP, Objective-C, Coffeescript und Ruby. Besonders beliebt sind gemäß der Statistik R, Kotlin, Typescript, Rust und die Bash. Ihre Werte liegen zudem extrem nah zusammen um 2 Prozent. Der Blog-Post vergleicht zudem das Verhältnis zwischen Wachstum einer Sprache und ihrer Beliebtheit. Demnach zählen besonders schnell wachsende Sprachen auch zu den beliebteren, umgekehrt sind die weniger häufig verwendeten Sprachen auch in der Regel die unbeliebteren. Nach dem gleichen Prinzip hat sich das Stack-Overflow-Team auch noch die Tags vorgeknöpft, die Nutzer vergeben und bewerten dürfen. Besonders unbeliebt ist demnach der „Internet Explorer“, gefolgt von Visual Basic, Cobol und Flash. In den oberen Rängen finden sich überwiegend weitere Begriffe und Produkte aus dem Hause Microsoft. Besonders beliebt sind hingegen die Themen „Machine Learning“, Git, Python 3 und HTML5. Alle Statistiken basieren allerdings nur auf den Angaben der Nutzer von Stack Overflow Jobs und somit nicht einem breiten Querschnitt aller Programmierer. Sie sind folglich nicht repräsentativ. Ähnliche Artikel Kostenloses Openbook

