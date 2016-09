Ausblick auf Linux Mint 18.1 und Cinnamon 3.2

Tim Schürmann

In einem Blog-Post gibt Clement Lefebvre vom Linux-Mint-Team einen Ausblick auf kommende Funktionen in Linux Mint 18.1 und der Desktop-Umgebung Cinnamon 3.2. Eine große Neuerung sind vertikale Panel.

Bislang konnten die Panel nur am oberen und unteren Rand kleben. Zukünftig dürfen sie Anwender auch am linken und rechten Bildschirmrand anheften. Des Weiteren gibt es eine verbesserte Unterstützung für Beschleunigungssensoren. Besitzt man ein damit ausgerüstetes Gerät, erkennt Linux Mint die Lage des Bildschirms und dreht den Bildschirminhalt bei Bedarf mit. Wer auf seinem Notebook Bumblebee nutzt, kann zukünftig bequem im Startmenü eine Anwendung via Optirun starten.

Im Mediaplayer XPlayer werden das Rotation-Plugin und der Untertitel-Downloader standardmäßig aktiv sein. Sofern mehrere Monitore angeschlossen sind und man ein Video im Vollbildmodus schaut, schaltet der XPlayer die anderen Bildschirme Schwarz.

Der Editor Xed bietet jetzt eine Suchleiste, die ähnlich wie in Sublime und Firefox funktioniert. Sofern man Xed als Benutzer Root aufruft, warnt das Programm mit einem dicken fetten roten Hinweis (ähnlich wie Nemo unter Mate).

Die genannten Funktionen sind bereits umgesetzt beziehungsweise implementiert. Anwender erhalten sie jedoch erst mit Linux Mint 18.1 beziehungsweise in Cinnamon 3.2.