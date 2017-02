Augsburger Linux-Infotag 2017

Andreas Bohle

Am Samstag, dem 22. April 2017 findet der 16. Augsburger Linux-Infotag in den Räumen der Hochschule Augsburg statt. Dabei können sich Neulinge einen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten von Linux und Open-Source-Software verschaffen und fortgeschrittene Nutzer sich durch den Einblick in neue Entwicklungen inspirieren lassen.

Projektstände bieten außerdem die Möglichkeit zum direkten Kontakt. Organisiert wird der Linux-Infotag seit 2001 von der Linux User Group Augsburg (LUGA) e.V. zusammen mit der Hochschule Augsburg. Er zählt mit regelmäßig mehr als 350 Besuchern zu den ältesten und größten Linux-Events im süddeutschen Raum.

Die Veranstaltung soll verschiedene Aspekte von Linux beleuchten, die es zum Betriebssystem der Wahl machen: Linux ist sicher, anwenderfreundlich, alltagstauglich, flexibel, frei, offen und kostenlos. Dazu suchen die Veranstalter Vorträge (Dauer: ca. 45min + 10 min QA) und Workshops (Dauer: 2-4 Std.) sowie Projekte und Gruppen, die sich mit einem Stand präsentieren möchten. Dabei geht es vor allem – aber nicht ausschließlich – um Beiträge zu folgenden Themengebieten:

Schutz von Privatsphäre: Anonymisierung, Verschlüsselung und eigene Infrastruktur

Open-Source-Software und freie Inhalte in Kindergärten, Schulen und Universitäten

Linux für Bild, Video und Text sowie kollaboratives Arbeiten

Linux für Smartphones jenseits von Android

Linux und (Open) Hardware

Linux zum Software entwickeln & betreiben

Effizientes Arbeiten mit Linux

Einstieg in Linux

Die Organisatoren freuen sich aber auch über Beiträge, die einen Bogen zum Thema digitale Gesellschaft spannen wie zum Beispiel OpenStreetMap, Wikipedia, Bitcoin oder Freifunk, oder einen künstlerischen Zugang zu den Themenkreisen Software, Hardware oder Internet wählen. Veranstaltungen für Kinder sind ebenfalls gerne gesehen. Die Einreichfrist endet am Sonntag, dem 26. Februar 2017. Weitere Infos zur Veranstaltung findet ihr unter https://www.luga.de/Aktionen/LIT-2017/ und auf Twitter: @lit_augsburg