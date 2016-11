Tim Schürmann

Die Macher der auf Arch Linux basierenden Distribution Manjaro haben die Installationsmedien aktualisiert. Diese tragen jetzt die Versionsnummer 16.10 und bringen vor allem aktualisierte Softwarepakete mit.

Manjaro 16.10 Fringilla gibt es in mehreren Geschmacksrichtungen. Die Hauptausgabe nutzt die Desktop-Umgebung Xfce, die jetzt in Version 4.12 beiliegt. Zudem haben die Entwickler die Optik verbessert. Der KDE-Edition liegt die Desktop-Umgebung Plasma 5.8.2 bei, den die KDE Applications 16.08 ergänzen.

In jedem Fall mit an Bord sind Firefox 49.0, die Nvidia-Grafiktreiber in Version 370.28, LibreOffice 5.1.6, Systemd 231, Octopi 0.8.5 und Pamac 4.1.5. Der Installationsassistent Calamares behebt in der jetzt verwendeten Version 2.4.3 zahlreiche Fehler.

Die ebenfalls von den Entwicklern angebotene Minimal Net Edition steht derzeit nur in der alten Version 16.08 bereit. Die aktualisierten Xfce- und KDE-Edition gibt es jeweils als 64- und 32-Bit-Variante.