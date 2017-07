Tim Schürmann

Das Fedora-Projekt hat eine neue Version seiner Distribution veröffentlicht, die zahlreiche größere Neuerungen mitbringt. So verwendet die Workstation-Varianten Fedora 26 jetzt die Desktop-Umgebung Gnome in der Version 3.24.

Diese bietet unter anderem einen Nachtmodus („Night Line“), der abends die Bildschirmfarben anpasst, eine verbesserte Nachrichtenzentrale, eine Rezeptverwaltung (Gnome Recipes) und viele weitere kleinere Verbesserungen.

Neues für Anwender ...

Wer mit dem Installationsprogramm Anaconda seine Festplatte passend partitionieren wollte, musste sich bislang durch einige kryptische Bildschirme klicken. Die Entwickler haben Anaconda jedoch jetzt ein neues Partitionierungstool spendiert (die Blivet-gui), dessen Benutzeroberfläche der von Gparted und anderen bekannten Partitionierungswerkzeugen ähnelt. Die Entwickler empfehlen die neue Oberfläche allerdings erfahrenen Anwendern – Laien sollen das weiterhin verfügbare, alte Partitionierungstool nutzen.

Die Workstation-Ausgabe von Fedora kommt offiziell mit Gnome 3.24, zudem gibt es Spins genannte Varianten mit Cinnamon, KDE, Mate, LXDE, SOAS und Xfce. Komplett neu ist ein Spin mit dem LXQt-Desktop, dem designierten Nachfolger von LXDE.

An Bord sind in jedem Fall der NetworkManager 1.8, Firefox 54 und LibreOffice 5.3.4. Zudem können Anwender erstmals MP3-Dateien direkt nach der Installation von Fedora abspielen und erzeugen – die abgelaufenen Patente machen es möglich. Im Hintergrund werkelt im Moment noch der Kernel 4.11.8, in der nächsten Zeit wollen Entwickler aber den Kernel 4.12 nachreichen.

… Administratoren und Programmierer

Der Paketmanager DNF meldet sich in Version 2.5, die ebenfalls zahlreiche neue Funktionen bietet und vor allem auch viele Bugs behebt. Programmierer freuen sich über GCC 7.1, Golang 1.8, Python 3.6, Ruby 2.4 und PHP 7.1. Der Cyrus IMAP Server liegt jetzt in der Version 3 vor, OpenVPN klettert auf die Version 2.4.3. Die GNU C Bibliothek kommt in der Version 2.25. Docker nutzt standardmäßig OverlayFS über den Overlay2-Treiber, was für eine bessere Performance sorgen soll.

Fedora 26 bietet ein verbessertes Caching der User- und Group-Informationen sowie eine bessere Handhabung von Debug-Informationen. Entfernt haben die Entwickler den Synaptics-Treiber „xorg-x11-drv-synaptics“ – ihn ersetzt jetzt endgültig die Libinput-Variante.

Weitere Informationen hält die offizielle Ankündigung bereit.