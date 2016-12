Tim Schürmann

Die Entwickler der Distribution CentOS haben die Versionsreiche 7 aktualisiert. Sie basiert auf den Quellen des erst vor Kurzem veröffentlichten Red Had Enterprise Linux 7.3, zu dem CentOS jetzt vollständig kompatibel ist. CentOS 7 (1611) bietet damit die gleichen Neuerungen des Vorbilds.

Mit an Bord sind erstmals Qt 5 und der Instant Messenger Pidgin. CentOS 7 (1611) unterstützt zudem ab sofort auch Bluetooth LE und meldet Fehler direkt an den Internetserver bugs.centos.org. OpenLDAP kennt jetzt auch das SHA2-Verfahren. Als Technology Preview können Anwender auf eigene Gefahr die Dateisysteme Btrfs, OverlayFS und CephFS sowie die verschachtelte Virtualisierung in KVM ausprobieren.

CentOS 7 (1611) unterstützt die siebte Generation der Intel-Prozessoren Core i3, i5 und i7 sowie I2C auf den Core-Prozessoren der sechsten Generation. Des Weiteren haben die Entwickler zahlreiche Pakete aktualisiert, darunter Samba, Squid, Systemd, krb5, Binutils, Gfs-utils, LibreOffice, GIMP, SELinux und Tomcat. Viele Grafik-, Storage- und Netzwerkkartentreiber liegen ebenfalls in aktualisierten Fassungen bei.

Bestehende CentOS-Installationen lassen sich per Yum auf den neusten Stand bringen, wobei allerdings ein paar Stolperfallen lauern: So ist die neue Initramfs größer als die Alte, das neue Systemd verwendet jetzt bei einigen Netzwerkkarten kürzere Namen und auch die Änderungen in SELinux könnten Probleme bereiten.

Sämtliche Informationen zum Update sowie eine Aufstellung aller Neuerungen liefern die offiziellen Release Notes.