Aktualisierter Medien-Player MPV mit kleineren Änderungen

MPV 0.26 freigegeben

Tim Schürmann

Der vom Mplayer2 abgeleitete Medien-Player MPV liegt in einer neuen Version vor. Die Neuerungen halten sich zwar in Grenzen, könnten aber einige Anwender betreffen. So ist die Unterstützung von DVB-Fernsehen jetzt standardmäßig deaktiviert.