Tim Schürmann

Die Entwickler des beliebten grafischen Partitionierungswerkzeugs GParted haben eine neue Version veröffentlicht und gleichzeitig auch ihr entsprechendes Live-System aktualisiert. Die Änderungen sind allerdings überschaubar.

GParted 0.31.0 ist jetzt in der Lage, bei UDF-Datenträgern die Labels und UUIDs zu ändern, sowie die Belegung anzuzeigen. Des Weiteren kann die neue Version in einigen Fällen fehlgeschlagene Änderungen an Partitionen zurücknehmen (Rollback). Neben diesen beiden einzigen Neuerungen haben die Entwickler noch einige Fehler korrigiert.

Fast zeitgleich ist auch eine neue Version des Live-Systems GParted Live erschienen, das jetzt GParted 0.31.0 mitbringt. Die Grundlage bildet Debian Sid, wobei die Entwickler die Pakete am 20.03.2018 aus den entsprechenden Repositories geholt haben. Im Hintergrund werkelt der Linux-Kernel 4.15.4.

GParted Live 0.31.0 enthält zudem eine neue Version der Bibliothek libparted, die zwei Fehler im Zusammenspiel mit dem FAT32-Dateisystem behebt: Zum einen stürzt sie nicht mehr bei einem Check ab, zum anderen ignoriert Windows nicht mehr das Dateisystem nach einer Größenänderung.

Sämtliche Neuerungen listet die entsprechende Ankündigung auf.