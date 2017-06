Aktualisierte Startmedien für KaOS mit Plasma 5.10

Tim Schürmann

Die Entwickler der Distribution KaOS haben die Startmedien aktualisiert. Sie kommen mit dem erst wenige Tage alten Plasma 5.10 und zahlreichen weiteren kleineren Neuerungen.

Mit an Bord sind die KDE Frameworks 5.34.0, die KDE Applications 17.04.1 und einige noch nicht offiziell auf die KDE Frameworks 5 portierte Anwendungen. Als Basis dient in allen Fällen Qt 5.9.0. Das ältere Qt4 unterstützt die Distribution nicht mehr. Die OpenGL-Implementierung Mesa liegt in Version 17.1.1 vor und bringt experimentelle Nouveau-Patches mit. Im Hintergrund werkelt der Linux-Kernel 4.10.9.

Der Installationsassistent Calamares klettert auf die Version 3.1. In einer virtuellen Maschine unter VirtualBox installiert er automatisch die notwendigen Gasterweiterungen. Calamares 3.1 kann zudem eine GPT-Partitionstabelle auf einem BIOS-System nutzen.

In den KaOS-Respositories stehen jetzt die beiden KDE-Musikplayer Babe und Elisa bereit. Ebenfalls hinzugekommen ist mit QGit eine Benutzeroberfläche für Git sowie QDirStat. Letztgenannte Anwendung zeigt grafisch den belegten Speicherplatz an.

KaOS unterstützt zudem das Flatpak-Paketformat, für das Discover als GUI fungiert. Die Authentizität der KaOS-ISO-Images lässt sich jetzt mit einer GPG-Signatur prüfen.

Alle weiteren Neuerungen finden sich in den Relase Notes.