Tim Schürmann

Die Distribution ArchLabs basiert auf Arch Linux und verwendet den schlanken Window Manager Openbox. Die Entwickler haben jetzt die Start- und Installationsmedien auf die Version 2018.02 aktualisiert. Dabei gibt es auch einige Neuerungen.

So haben die Entwickler GoRice entfernt, da es aus ihrer Sicht keinen wirklichen Nutzen bot. Komplett überarbeitet kommt AL-Hello daher. Unter anderem präsentiert es die zusätzlichen Installationsoptionen jetzt in einem Multi-Choice-Screen. Gerändert haben die Entwickler auch das Verhalten, wie „obmenu“ die Menüs zusammenstellt. Pipemenus kontrolliert jetzt den Inhalt des Standard-obmenu. Die Entwickler bitten um Feedback, sollten Sie eine wichtige Anwendung in den Menüs vergessen haben.

Der AL-Installer besitzt jetzt weniger Programmfehler und bietet kleinere Verbesserungen. Anwender dürfen sich über ein neues Hintergrundbild freuen, das jedoch dem vorherigen ähnelt. Abschließend haben die Entwickler die mitgelieferten Pakete aktualisiert.

ArchLabs ist wie Arch Linux eine Rolling-Release-Distribution. Wer ArchLabs bereits nutzt und stets alle Aktualisierungen eingespielt hat, benötigt die neuen Startmedien daher nicht. Die Distribution steht nur für 64-Bit-Systeme bereit. Der Linux-Kernel kommt in Version 4.15.5 zum Einsatz. Als Browser liegt Firefox bereit, der sich auf den Startmedien in Version 58.0.2 meldet.

Neben den Startmedien haben die Entwickler auch an ihrer Website gearbeitet und unter anderem ein neues Forum auf Basis von Discourse in Betrieb genommen. Darüber hinaus bietet ein neuer Mirror in Neuseeland das ArchLabs-Repository an.