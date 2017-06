Tim Schürmann

Die im Rahmen des Gnome-Projekts entwickelte Fotoverwaltung Shotwell liegt in der neuen Version 0.27 vor. Sie behebt nicht nur einige nervige Fehler, sondern bietet auch einige Verbesserungen.

Mit dem Kommandozeilenparameter „--fullscreen“ oder „-f“ schaltet Shotwell in einen Vollbildmodus. Farbänderungen wendet die neue Version jetzt schneller an, auch die Vorschaubilder soll Shotwell 0.27 wesentlich flotter erzeugen. Anwender dürfen zudem den Hintergrund des (Haupt-)Fensters an ihren Geschmack anpassen. Ein neues Kommandozeilenprogramm testet Bilder-Transformationen.

Tumblr gehört jetzt zu den standardmäßig aktivierten Plugins, im Gegenzug kann Shotwell 0.27 keine Projekte mehr aus F-Spot importieren. Letzteres dürfte kein großer Verlust sein, da F-Spot seit rund sechs Jahren kein Update mehr erfahren hat. Wer Shotwell 0.27 übersetzen möchte, benötigt ab sofort GTK+3.18.

Die neue Version behebt zudem mehrere Fehler. So gibt es einen Workaround für den unter Gnome auftretenden Fehler „Camera locked: -53“. Alle weiteren erschlagenen Bugs listet die offizielle Ankündigung auf.