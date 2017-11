Aktualisierte Desktop-Umgebung Lumina mit neuer Theme Engine und PDF-Viewer Lumina Desktop 1.4.0 veröffentlicht Tim Schürmann Die auf Qt basierende Desktop-Umgebung Lumina liegt in einer neuen Version vor. Neu sind eine Theme Engine samt Konfigurationswerkzeug und ein eigener PDF-Viewer. Darüber hinaus gab es zahlreiche kleinere Verbesserungen, wie etwa die Integration von ZFS.

Die Lumina Theme Engine bildet eine neue Kernkomponente der Desktop-Umgebung. Sie ermöglicht Anwendern, das Aussehen des Desktops und aller Qt5-Anwendungen in vielen zusätzlichen Details an ihre Vorstellungen anzupassen. Das Backend der Engine ist als Standard-Theme-Plugin für das Qt5-Framework implementiert, wodurch alle Qt5-Anwendungen ein einheitliches Aussehen erhalten. Ausgangspunkt war ein Fork des Programms „qt5ct“, das die Lumina-Entwickler stark erweitert haben. Hinzu kamen unter anderem vom System definierte Farbprofile, modulare Theme-Komponenten und eingebaute Editoren für alle Komponenten. Die neue Theme Engine ersetzt das zuvor genutzte Theme-System. Beim Update übernimmt Lumina 1.4.0 immerhin bereits vorhandene Einstellungen. Neu ist auch der PDF-Viewer namens „lumina-pdf“. Mit ihm lassen sich PDF-Dokumenten ansehen, drucken und sogar präsentieren. Unter der Haube verwendet das Programm die „poppler-qt5“-Bibliothek und verteilt seine Arbeit auf mehrere Threads. Letzteres soll unter anderem das Laden von PDF-Dokumenten beschleunigen. Neben diesen größeren Neuerungen haben die Entwickler auch die übrigen Komponenten der Desktop-Umgebung verbessert. So kann „lumina-fileinfo“ jetzt auch mit ZFS-Dateisystemen umgehen. Der Desktop selbst startet etwas flotter, zudem haben die Entwickler den Mechanismus beim Laden von Symbolen verbessert. Der Mediaplayer („lumina-mediaplayer“) kann jetzt auch lokale Video-Dateien abspielen. Das Archiv-Programm „lumina-archiver“ kennt einen neuen Kommandozeilenparameter, mit dem es selbstständig Archive erstellt und entpackt. Damit lässt sich das Tool besser in Skripte einbinden. „lumina-xconfig“ kann jetzt Monitor-Profile speichern und laden. Sämtliche Änderungen und Neuheiten listet die offizielle Ankündigung auf. Ähnliche Artikel Aktualisierter Lumina-Desktop bietet zahlreiche Neuerungen und bessere Perfomance Primär für BSD-System entwickelt, hat die leichtgewichtige Desktop-Umgebung Lumina auch unter Linux viele Freunde gefunden. Die neue Version 1.3.0 soll nicht nur flüssiger laufen, sie bringt auch zahlreiche Verbesserungen mit. mehr »

