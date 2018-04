Neue Profi-Features in Nextcloud 13

Das Vorhalten von Daten in einer Cloud unter eigener Kontrolle gerät sowohl privat als auch in Unternehmen mehr und mehr in den Fokus. Das Interesse an sicheren Cloudspeichern steigt proportional mit der Sorge um die Unversehrtheit der Daten, angetrieben durch die Begehrlichkeiten von Staaten und Cyber-Kriminellen, sich unsere Daten zu eigen machen oder sie zumindest kontrollieren zu wollen. Gerade erst wieder versucht die EU, den Providern im Namen der Bekämpfung von Terror und Extremismus Upload-Filter für alle Plattformen aufzudrängen, notfalls per Gesetz.

Nextcloud [1] zählt zu den wenigen Plattformen für das Speichern, Synchronisieren und Teilen von Daten, die völlig unter der Kontrolle des Anwenders stehen. So entscheiden sich immer mehr Universitäten, Institutionen und Unternehmen für eine Datenhaltung mit Nextcloud. Unter den derzeit über 100 Kunden des Unternehmens findet sich seit Kurzem beispielsweise auch die albanische Hauptstadt Tirana, die 2017 von Owncloud auf Nextcloud umstieg.

Die Unterschiede zwischen Owncloud und Nextcloud, das einen Fork von Owncloud darstellt, liegen außer in der agileren Entwicklung mit mehr Manpower auch im Entwicklungsmodell von Nextcloud. Owncloud unterscheidet zwischen einer freien Community-Version und einer Business-Edition mit Funktionen, die es nur gegen Bezahlung gibt. Bei Nextcloud stehen alle Funktionen und Erweiterungen in einer Ausgabe frei zur Verfügung.

Mit der neuen Version 13 setzt sich Nextcloud weiter mit innovativen Neuerungen vom Vorgänger ab. Dazu zählen neben vielen anderen Verbesserungen vor allem die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE [2]) und die Kommunikationsalternative Nextcloud Talk.