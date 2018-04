Heft-DVDs 05/2018

Gentoo für Einsteiger: Redcore Linux

Als System für Fortgeschrittene erfreut sich Gentoo Linux unter Geeks einiger Beliebtheit. Das darauf basierende Redcore Linux 1801 LXQt setzt sich zum Ziel, aus Gentoo eine auch für Ein- und Umsteiger brauchbare Distribution zu gestalten. Das System belegt lediglich etwa 450 MByte Hauptspeicher, bietet jedoch schon im Live-System unzählige Programme aus dem LXQt-Fundus an. Hinzu kommen etliche ursprünglich für den KDE-Desktop entwickelte Anwendungen. Auch VLC, Gimp und LibreOffice sind mit an Bord. Als Webbrowser dient der schlanke Qupzilla. Weitere Infos finden Sie in einem ausführlichen Artikel ab Seite 70. Sie starten das installierbare Live-System von Seite A der zweiten Heft-DVD.

Anonym im Netz mit Tails

Die auf Debian basierende Live-Distribution Tails 3.6.1 gestattet das anonyme Surfen im Internet über das Tor-Netzwerk ohne dieses umständlich konfigurieren zu müssen. Das kürzlich veröffentlichte Release beseitigt vor allem Sicherheitslücken, bringt aber auch ein paar kleinere neue Features mit. So lässt sich etwa über das Schloss-Symbol rechts oben in der Bildschirmecke der Bildschirm sperren, nachgeholte Programme installiert Tails jetzt schon beim Start im Hintergrund. Sie booten die Distribution von Seite A der zweiten Heft-DVD.