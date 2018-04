Geodaten mit GMT optisch aufbereiten

Hinter den Generic Mapping Tools oder kurz GMT [1] verbirgt sich eine Sammlung von Programmen zum Anlegen und Bearbeiten von geografischen Karten. Dabei unterstützt die Software sowohl zwei- als auch dreidimensionale Perspektiven. Die erstmals 1988 vorgestellte Werkzeugsammlung unterliegt der GNU LGPL v3 und hat heute einen festen Platz im Kanon der freien Software.

Das GMT-Gesamtpaket umfasst rund 80 kleinere Applikationen, die Sie allesamt über die Kommandozeile nutzen. Zufriedenstellende Ergebnisse erfordern jedoch die Angabe zahlreicher Parameter, und so ist die Gefahr groß, das Resultat durch Fehler bei der Eingabe zu ruinieren. Aus diesem Grund bietet es sich an, die Abläufe über Skripte zu automatisieren.

GMT kann sowohl mit Vektordaten als auch mit Rastergrafiken umgehen. Es speichert seine Ergebnisse in diversen Formaten, was ein Nachbearbeiten in Programmen wie Gimp oder Inkscape ermöglicht. Die GMT-Tools bringen dabei bereits zahlreiche Geo-Informationen mit, wie Küstenlinien, Seen oder Gebirgszüge. Sie liegen in hoher Qualität vor und lassen sich bei Bedarf um eigene Datensätze ergänzen.

Auf die Platte

Sie finden GMT mit den zahlreichen zusätzlichen Paketen bereits in den Repositories nahezu aller gängigen Distributionen, sodass Sie die Software in aller Regel bequem per Synaptic, YaST oder Dnf auf die Festplatte packen. Da das Programm profunde Vorkenntnisse in Geo-Wissenschaften voraussetzt und insbesondere Einsteiger heftig fordert, empfiehlt es sich, die umfangreiche Dokumentation mit herunterzuladen und zu installieren. Daneben finden Sie den Quellcode und weitere Pakete sowie die Dokumentation im Download-Bereich des Projekts [2].

...