QMapShack visualisiert Karten und Tracks

Lange Zeit galt QLandkarte(GT) als beste Möglichkeit, um freies Kartenmaterial unter Linux anzuzeigen und um es auf Garmin-Geräte zu laden. Entsprechend lange Gesichter gab es, als das Projekt vor einigen Jahren sanft entschlief. Glücklicherweise fand sich schnell eine Reihe von Entwicklern zusammen und hob ein neues Programm mit erweiterten Funktionen unter dem Namen QMapShack [1] aus der Taufe.

QMapShack erlaubt es, Kartendaten aus unterschiedlichsten Quellen, online und offline, zu verwenden und anzuzeigen. GPX-Tracks und Routen lassen sich visualisieren, erstellen und bearbeiten. Sogar ein automatisches Routing ist möglich. Dabei kombiniert QMapShack Informationen aus verschiedenen Quellen als "Projekt", was das Programm für größere Vorhaben mit mehreren Karten, Tracks oder Routen interessant macht. Alles in allem lässt sich QMapShack als universelles Karten-, Planungs- und Routing-Werkzeug beschreiben.

QMapShack bauen

Die meisten gängigen Distributionen führen die aktuelle QMapShack-Version 1.11.0 noch nicht in den Paketquellen. Sie müssen die Anwendung in der neuesten Version also meist selbst bauen, was jedoch nicht schwerfällt. Sie benötigen dazu das Versionierungssystem Mercurial (ab Version 4, besser 4.5) und Cmake beziehungsweise Ccmake in Version 3.1. Außerdem brauchen Sie GDAL, Proj4 und Routino sowie QuaZip und Qt in Version 5.

Listing 1 zeigt die einzelnen Arbeitsschritte. Zunächst klonen Sie das Mercurial-Repository auf die lokale Festplatte. Danach legen Sie ein Arbeitsverzeichnis an und wechseln gleich in den neuen Ordner. Mittels Ccmake erzeugen Sie nun ein Makefile. Dazu nehmen Sie in der