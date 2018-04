Aus: LinuxUser 05/2018 © Leonid Tit, 123RF Die Mobile Shell im Praxiseinsatz Im grünen Bereich Martin Loschwitz Möchten Sie von unterwegs auf entfernte Rechner zugreifen, erspart Ihnen Mosh lästige Abbrüche und Verzögerungen. Wer sich unter Linux regelmäßig auf der Kommandozeile bewegt, der hat dafür unter Umständen schon einmal einen abschätzigen Kommentar seiner Umwelt kassiert. Von "schwarzen Fenstern mit weißer Mini-Schrift" ist schnell die Rede, und von der "Computersteinzeit". Tatsächlich wirkt die Shell vor dem Hintergrund moderner, bunter und leistungsfähiger Desktop-Umgebungen wie aus der Zeit gefallen. Da verwundert es wenig, dass sich viele Benutzer nicht die Mühe machen, den Umgang mit der Konsole zu erlernen – eine Notwendigkeit dafür besteht auf modernen Linux-Systemen jedenfalls nicht mehr. Wer aber den Umgang mit der Shell erst einmal beherrscht, der mag bald nicht mehr auf die Konsole verzichten: Viele Arbeitsschritte, die in grafischen Oberflächen zahllose Klicks erfordern, lassen sich auf der Kommandozeile in wenigen Sekunden erledigen. Möchten Sie auf Rechner in der Ferne zugreifen, um dort Aufgaben auszuführen, reduzieren sich die Wahlmöglichkeiten ohnehin oft auf die Kommandozeile als einzige Option. Oft ist die Leitung nicht schnell genug, um einen grafischen Desktop per VNC in erträglicher Geschwindigkeit zu übertragen. Mühsame Verbindung Der geringe Datenverkehr, den eine SSH-Verbindung produziert, stellt hingegen für die meisten Leitungen kein Problem dar. Allerdings gelten selbst für dieses Protokoll gewisse Einschränkungen, und zwar besonders dann, wenn die genutzte Leitung unzuverlässig ist oder unter sehr hohen Latenzen leidet. Das Fernwarten per Secure Shell gerät dann schnell zur echten Geduldsprobe: Tippen Sie etwas ein, erscheint es erst Sekunden später wirklich im Terminal, wenn überhaupt. Befindet sich der ICE, in dem Sie gerade sitzen und tippen, in einem Funkloch, bricht die Verbindung im schlimmsten Fall ganz weg, und ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 6 Heftseiten Preis € 0,99

