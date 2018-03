Möchten Sie Ihre Dokumentation vereinfachen und komplexere Werkzeuge wie Visio, Dia oder Inkscape vermeiden, um Abläufe in Ihrem Programmcode darzustellen und zu erklären, dann könnte Mermaid genau das Richtige für Sie sein.

Bereits in früheren LinuxUser-Ausgaben standen Programme aus dem Paket Graphviz [1] im Mittelpunkt, die ebenfalls aus ASCII-Zeichen hübsche Grafiken [2] und Strukturbäume [3] generieren. Mit derselben Idee betritt nun das auf Javascript basierende Mermaid [4] die Bühne. In derselben Kategorie bewegt sich auch Js-sequence-diagrams [5]. Es fokussiert zwar nur auf UML-Sequenzdiagramme, dafür aber in verschiedenen Ausgabestilen, die unter anderem an handschriftliches Zeichnen erinnern.

Praktischerweise folgt Mermaid dem minimalistischen Konzept vom Markdown und Asciidoc. Das öffnet Türen zum automatisierten Generieren von Dokumenten sowie der Integration in Webseiten. Das federführend vom Skandinavier Knut Sveidqvist entwickelte Tool steht unter MIT-Lizenz, die Entwicklung erfolgt gemeinschaftlich über eine Projektseite auf GitHub [6].

Im Detail

Mermaid steht als eigenständiges Tool für die Kommandozeile [9] und als Javascript-Bibliothek zur Integration in eine Webseite bereit. Mithilfe des Live-Editors [6] auf der Mermaid-Webseite probieren Sie die Funktionen ohne vorherige Installation aus und erfahren so, was

...