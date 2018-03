Aus: LinuxUser 04/2018 © Julian Rovagnati, 123RF Debian und Derivate mit Resetter auf Standard zurücksetzen Tabula rasa Ferdinand Thommes Haben Sie Ihr Debian oder Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS oder Linux Deepin gründlich verbaselt, setzen Sie es einfach per Resetter auf null zurück. Gerade Einsteiger tendieren dazu, bei einem kaputtkonfigurierten System zur DVD oder zum USB-Stick zu greifen und das System neu aufzusetzen – geht ja schnell, so der nicht unrichtige Gedanke. Aber das muss nicht mehr sein, seit es Resetter [1] gibt. Dahinter verbirgt sich ein Python-Script, das für einige Distributionen ein Zurücksetzen auf die Standardinstallation ermöglicht, ähnlich wie man das von Smartphones kennt. Die Arbeitsweise von Resetter ist recht einfach: Anhand der passenden Manifest-Liste ermittelt das Tool, welche Pakete in welcher Version bei der Installation des Betriebssystems ursprünglich aufgespielt wurden. Alles, was dem nicht entspricht, entfernt Resetter und installiert die Standardpakete laut Manifest wieder. Neben zwei Reset-Spielarten bietet die Software noch eine Möglichkeit, PPAs direkt in Launchpad zu suchen und ohne weitere Handarbeit zu installieren (Easy**Install). Das in Python umgesetzte Resetter schreibt sich auf die Fahnen, Ubuntu, Linux Mint "und einige andere Distributionen" in den Zustand direkt nach der Installation zurückzuversetzen. In der Liste der offiziell unterstützten Distributionen finden sich die 64-Bit-Versionen von Debian 9.2 in der Standardausgabe mit Gnome, Ubuntu ab 14.04, Linux Mint ab 17.3, Elementary OS ab 0.4 und Linux Deepin ab 15.4. Wir haben Resetter unter Linux Mint 18.3 und dem aktuellen Debian "Stretch" auf Herz und Nieren getestet. Unter Ubuntu 17.10 konnten wir die Anwendung nicht zur Mitarbeit überreden, unter Ubuntu Maté 17.10 kam es sogar zum Programmabbruch – mit bösen Folgen. Problemlose Installation Resetter lässt sich im Handumdrehen ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel Canon-Tintenpatronen zurücksetzen mehr »

