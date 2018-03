Kompakter und funktionsreicher Texteditor Micro

Schlanke Texteditoren für die Kommandozeile erfreuen sich vor allem bei Administratoren großer Beliebtheit, etwa zum Editieren der /etc/fstab , aber auch zum schnellen Schreiben einfacher Texte. Neben Nano gibt es mit Micro [1] einen weiteren Vertreter dieser recht speziellen Programme, der eine genauere Betrachtung verdient. Der Texteditor lässt sich einfach installieren, da er keine externen Abhängigkeiten aufweist, und unkompliziert konfigurieren.

Micro vermag mehrere Dateien gleichzeitig zu bearbeiten und bietet eine Syntaxhervorhebung für viele Sprachen sowie ein gutes, mehrstufiges Undo. Daneben unterstützt Micro Unicode und ermöglicht den Einsatz komplexer Makros ebenso wie Linting und automatische Fehlersuche für Programmquelltexte. Weitere Funktionen lassen sich über in Lua geschriebene Plugins schnell hinzufügen.

Etliche Distributionen führen den Editor in ihren Software-Repositories einiger Distributionen oder in Form der Quelltexte [2]. Zusätzlich steht ein Skript bereit [3], das Micro automatisch im aktuellen Verzeichnis installieren soll, was jedoch nicht unter jeder Distribution klappt (Listing 1).

Listing 1 $ curl https://getmic.ro | bash

Deswegen müssen Sie Micro gegebenenfalls von Hand installieren. Dazu laden Sie den entsprechenden Tarball von der Github-Seite herunter, entpacken ihn und kopieren das darin enthaltene Binary micro ins Verzeichnis /usr/bin/ ,

...