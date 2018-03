Digikam auf dem Weg zur Version 6

Wer heute fotografiert, tut das in der Regel digital. Mit Digikam verwalten Sie solche Bilder und bei Bedarf noch weitere Formate. Dabei liest die Software eine Reihe vorgegebener Verzeichnisse (im Jargon "Alben") ein und sammelt die dort vorhandenen Bilder in einer Datenbank. Zunächst dienen dabei die Exif-Tags und Dateinamen zum Sortieren. Falls nötig fügen Sie später zusätzliche Informationen wie Stichwörter, Bewertungen und andere Kriterien hinzu.

In neueren Versionen lassen sich gezielt Verzeichnisse vom Scan ausnehmen, etwa weil sie Bilder enthalten, die Sie nicht in der allgemeinen Datenbank aufnehmen möchten. Das legen Sie in den Einstellungen unter Datenbank im Reiter Ignorierte Ordner fest (Abbildung 1). Seit Kurzem erlaubt es Digikam, in den Einstellungen vorzugeben, welche Arten von Dateien die Software beim Import von einer Kamera lädt. Dazu dienen die Importfilter unter Kameras (Abbildung 2).

Abbildung 1:

