Aus: LinuxUser 03/2018 © Lilu330, 123RF Vektorgrafikwerkzeug Gravit Designer Verspielt Karsten Günther Mit Gravit Designer bearbeiten Sie Vektorgrafiken, die sich dann unter anderem in den Formaten SVG, PNG und JPEG abspeichern lassen. Mit dem Grafikformat SVG (Scalable Vector Graphics) gelang dem W3C ein großer Wurf. Es erlaubt wesentlich mehr, als nur Standardobjekte zu verwenden und zu platzieren. Als das Gremium das XML-basierte Format 2001 zum ersten Mal veröffentlichte, ignorierten die seinerzeit vorherrschenden kommerziellen Programme es zunächst und setzten weiter auf eigene, meist proprietäre Formate. Selbst als Webbrowser anfingen, Bilder im SVG-Format zu unterstützen, genügt das noch nicht, um mehr Programme zur Arbeit mit diesem Format zu bewegen. Mit Inkscape gab es allerdings recht früh ein ziemlich umfangreiches Grafikprogramm – eine Mischung aus zwei Drittel Zeichenprogramm und einem Drittel Editor – das es erlaubte, SVG-Daten zu erzeugen und einzulesen. Bis heute stellt die Applikation die umfangreichsten Funktionen für dieses Format bereit, obwohl es nicht alle Aspekte von SVG unterstützt. Dessen ungeachtet ließ das mächtige, gut dokumentierte und weit verbreitete Inkscape lange Zeit kaum Raum für andere freie Vektorgrafikwerkzeuge. Einen wenig erfolgreichen Versuch unternahm die Xara Group mit Xara Xtreme, das allerdings unter Linux kaum Freunde fand. Bis heute findet sich das proprietäre Programm in der Version 0.7 als 32-Bit-Binary in verschiedenen Repositories. Fernab der allgemeinen Aufmerksamkeit entstand mittlerweile ein weiteres Programm mit recht interessanten Features, das verspricht, eine vollwertige Vektorgrafik-Designsoftware zu sein: der Gravit Designer [1]. Die derzeit aktuelle Version 3.2.6 liegt diesem Beitrag zugrunde. Allerdings hinkt der Vergleich des Gravit Designers mit Inkscape ein wenig: Der Newcomer orientiert sich eher an der kommerziellen Design-Software Sketch als an Inkscape. Daher liegt das Hauptaugenmerk auf dem Import von Sketch-Dateien, nicht auf dem von SVG-Grafiken. Gravit Designer funktioniert plattformübergreifend, da die Entwickler die Grafik-Engine in Javascript implementiert haben und das Programm selbst in einer Art Browser läuft. Sie erhalten die proprietäre Applikation kostenlos in Form eines ausführbaren Containers [2], als ZIP-gepacktes AppImage. Sie packen das rund 64 MByte große AppImage aus, legen es in einem beliebigen Verzeichnis ab (typischerweise unter /opt/ ) und starten es anschließend von dort. Erster Eindruck Während Inkscape durch ein unglaublich umfangreiches Menü und viele Funktionen glänzt, beschränkt sich der Gravit Designer auf relativ wenige Funktionen in einer klaren, aufgeräumten Oberfläche (Abbildung 1). Die Unterschiede gehen aber viel weiter, als der Blick auf die Oberfläche zeigt. Abbildung 1: Der Gravit Designer kommt als Container-Applikation, die in einem (versteckten) Browser läuft. Das erklärt das ungewohnte Aussehen. Inkscape wurde als klassisches Design-Werkzeug für den Desktop konzipiert. Der Gravit Designer geht dagegen eher den Weg moderner Apps: Hier dient das Internet als Speicher und zum Austausch von Information zwischen Instanzen. Dabei greift die Software bevorzugt auf die Cloud des Herstellers zurück, Informationen gibt es ausschließlich in Form von Video-Tutorials auf Youtube, teilweise Facebook und einigen anderen Webportalen [3]. Dem Speichern in der Cloud kann man entgehen, bei Bedarf speichert das Programm über Save to file... eine Datei auf der Festplatte. Hingegen stehen Vorlagen und weitergehende Tutorials nur im Netz bereit. Um die Templates zu nutzen, benötigen Sie ein Konto für die erwähnte Cloud des Herstellers, was etwa mit dem Tor-Browser nicht problemlos funktioniert. Zudem verwendet der Designer als proprietäre Software ein eigenes Dateiformat, um Daten zu speichern. Es ist nur bedingt kompatibel zu anderen Formaten, einschließlich SVG. Zwar unterstützt die Software ausdrücklich SVG, jedoch nicht sehr gut. Beim Export bietet das Programm im Menü File sowohl die unkomprimierte wie die komprimierte Variante an, allerdings überzeugen die Ergebnisse nicht (Abbildung 2). Abbildung 2: Beim Speichern als SVG aus dem Gravit Designer gehen wichtige Informationen unwiederbringlich verloren. Links das mit der Applikation erzeugte Original. Praxis Wie bei jedem neuen Werkzeug bedarf es einiger Zeit, um mit Gravit Designer effektiv zu arbeiten. Als Testfall diente eine kleine Einladung zu einem kommunikativen Essen. Sie enthält viele gebräuchliche Elemente in Form von Vektorgrafiken, darunter überlagernde Ebenen, gebogene Schriften ("Text an Pfad") sowie zusätzlich eingebettete Bitmap-Grafiken. Die Implementation als Javascript-Applet im Browser zwang die Entwickler dazu, alle Funktionen und Dialoge selbst zu gestalten. Das führt dazu, dass einige Dialoge unstrukturiert erscheinen, etwas ungelenk wirken oder nur rudimentär vorhanden sind. Ein typisches Beispiel dafür bieten die Dialoge zur Farbwahl. Hier verfügt der Designer nur drei Möglichkeiten, um Farben festzulegen, während beispielsweise Gimp (je nach Erweiterung) fünf bis sechs Varianten offeriert. Die voreingestellte Methode kombiniert zudem Helligkeiten und Kontrast im gleichen Dialog (Abbildung 3). Abbildung 3: Voreingestellt verwendet der Gravit Designer eine Variante des HSV-Farbmodells. Als Farbmodell dient das eher selten verwendete HSB, eine HSV-Variante, wobei die letzte Komponente in Form von Brightness und Kontrast realisiert ist. Die weiteren Farbmodelle sehen Sie erst, wenn Sie auf die kleine Farbfläche neben der Schriftfamilie klicken. Diese Aktion öffnet einen zweiten Dialog (Abbildung 4) mit zusätzlichen Möglichkeiten, Farben einzustellen. Abbildung 4: Zusätzliche Farbmodelle stehen erst nach einem Klick auf den Farbwähler (Pfeil) bereit. Ebenen erzeugt der Gravit Designer automatisch. Alternativ legen Sie diese von Hand an, verschieben sie mit der Maus im Ebenenstapel oder benennen sie um. Voreingestellt erhalten Ebenen den Namen des Werkzeugs, mit dem Sie sie erstellt haben. Das führt dazu, dass sich schnell viele gleichnamige Ebenen (etwa Path) ansammeln, die sich oft nicht mehr unterscheiden lassen. Mit einem Doppelklick auf den Namen einer Ebene aktivieren Sie sie und ändern dann den Namen manuell. Abbildung 5 zeigt den recht schlichten Dialog zum Verwalten der Ebenen, in dem Sie lediglich das Sperren und die Sichtbarkeit direkt beeinflussen dürfen. Alles Weitere steuern Sie über die Optionen der Elemente einer Grafik, wie etwa die Ebenenmodi oder die Deckkraft. Die Symbole für das Sperren und die Sichtbarkeit erscheinen nur, wenn sich der Mauszeiger über einer Ebene befindet. Wo im Bild sich die Ebene befindet, zeigt das Programm an, indem es das entsprechende Element umrandet. Abbildung 5: Ebenen dienen beim Gravit Designer mehr als Container für Objekte denn als aktive Grafikelemente. Da beim Einsatz von Objekten die Reihenfolge und die relative Lage zueinander eine entscheidende Rolle spielen, gibt es entsprechende Funktionen in den Kontextmenüs der Ebenen. Sie erlauben das Gruppieren von zuvor ausgewählten Objekten, die anschließend als eine Einheit erscheinen. Beim Erstellen des Designs für den Test kam die oft benötigte Funktion "Text an Pfad" (so der Name in Gimp) zum Einsatz. Dieses oft eingesetzte Feature bewirkt, dass ein Fließtext sich entlang eines zuvor definierten Pfades windet. Der Gravit Designer setzt die Funktion gut um, allerdings auf ungewohnte Weise: Mit einem Pfadwerkzeug erzeugen Sie zunächst eine Linie, entlang der Sie den Text anschließend führen. Die Linie selbst benötigen Sie anschließend nicht mehr. Ein Doppelklick auf die Linie aktiviert sie; die Software versieht die eingeschlossene Fläche dann mit einem rechteckigen Rahmen. Wählen Sie nun das Textwerkzeug, und bewegen Sie den Mauszeiger langsam an den gezeichneten Pfad. Sobald sich dieser rot verfärbt, klicken Sie auf die Stelle der Hilfslinie, an der Sie später den Text beginnen wollen. Das Programm fügt automatisch Your text here ein; mit einem Doppelklick darauf aktivieren Sie ihn zum bearbeiten. Die weiteren Einstellungen zu dieser Funktion finden Sie im Dialog Appearance. Scale font on resizing bietet die Möglichkeit einzustellen, wo die Schrift relativ zum Pfad erscheint. Läuft hier allerdings etwas schief, hat die Undo-Routine in komplexeren Bildern große Probleme, den vorherigen Zustand zu restaurieren. Gleichzeitig steigt die Rechenzeit sprunghaft an. Das zeigt, dass die Kombination aus Container-Format und Implementation in Javascript nicht unbedingt optimal ist. Insbesondere in Situationen, wo der Hauptspeicher sich verknappt, verlangsamt sich die Arbeitsgeschwindigkeit von Gravit Designer übermäßig. Bei großen Projekten tritt dieser Effekt noch erheblich stärker auf als bei überschaubaren Beispielen. Es folgt eine Reihe von Arbeitsschritten, wenn Sie zusätzlich noch die Form der Schrift auswählen, die Größe anpassen und die Farben verändern möchten. Wie heute üblich greift der Designer auf alle im System verfügbaren Schriften zu und erlaubt deren Einsatz. Unter Appearance wählen Sie die Art (Schriftfamilie) und deren Attribute aus (Abbildung 6). Abbildung 6: Haben Sie den Text einmal platziert, besteht die Möglichkeit, die Schrift in vielen Details anzupassen. Bei den Schriftgrößen gibt sich das Programm aber ausgesprochen geizig: Nur die Größe 72 Punkt steht voreingestellt bereit, andere Werte gelingen nachträglich nur durch direkte Eingaben im Feld Scale und mit dem Mausrad. Zumindest lassen sich Teile der Schrift auswählen und – innerhalb einer Schriftfamilie – mit abweichenden Attributen versehen, wie etwa Fettdruck, Kursivierung oder einer anderen Farbe. Die Software unterstützt Transparenz, wenngleich eher indirekt: Dazu wählen Sie als Ebenenmodus (Scale font on resizing | Appearance | Blending) die Inverse Mask. Mask reduziert die Darstellung auf die von der aktuellen Ebene bedeckten Bereiche, Inverse Mask macht die abgedeckten Bereiche durchsichtig. Im Menü File finden Sie unter Place Image... und Link Image... zwei Möglichkeiten, um Bitmap-Grafiken zu integrieren beziehungsweise zu verlinken. Die Größe und Position der Bilder dürfen Sie anpassen, eine weitere Bearbeitungen sieht Gravit Designer nicht vor. Sie müssen die Bilder also gegebenenfalls vorab zuschneiden, die Ränder ausblenden sowie Helligkeit und Kontrast angleichen. Weiter » 1 2 3 Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 6 Heftseiten Preis € 0,99

(inkl. 19% MwSt.) Widerrufsbelehrung AGB LinuxCommunity kaufen Einzelne Ausgabe Print-Ausgaben Digitale Ausgaben Abonnements Print-Abos Digitales Abo TABLET & SMARTPHONE APPS Bald erhältlich Bald erhältlich Deutschland Ähnliche Artikel Webseiten entwerfen mit Inkscape Nicht zu unrecht hat sich das Vektorgrafikprogramm Inkscape mittlerweile einen Platz in der Werkzeugkiste der Grafikprofis erarbeitet. Wir zeigen, wie Sie mit der freien Software Webseiten gestalten. mehr »

Webseiten entwerfen mit Inkscape Mit der freien DTP-Software Scribus einen Flyer erstellen Linux bringt mit Scribus ein umfangreiches DTP-Programm mit. Damit erstellen Sie problemlos einen Flyer im professionellen Layout. mehr »

Mit der freien DTP-Software Scribus einen Flyer erstellen Aufholjagd Die DTP-Software VivaDesigner positioniert sich als Alternative zu QuarkXPress und Adobe InDesign. Unter Linux ist sie bislang die einzige Layout-Software mit einem ähnlichen Anspruch. mehr »

Aufholjagd Flyer-Design mit Scribus Langweilige Clipart und unordentliches Design verderben die Freude am selbstgemachten Flyer. Mit Scribus erstellen Sie Infoblätter auf Profi-Niveau. mehr »

Flyer-Design mit Scribus Vektorzeichenprogramme Nach Jahren der Abstinenz gibt es mittlerweile einige Linux-Programme zum Zeichnen von Karten, Schaubildern und anderen Illustrationen. Wir haben uns sieben Programme angesehen, die angetreten sind, CorelDraw oder Designer vergessen zu machen. mehr »