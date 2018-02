Das Verhalten der Shell via Bashrc steuern

Auf der Kommandozeile lassen sich viele Aufgaben einfacher und schneller erledigen als mit grafischen Anwendungen. Wie gut das klappt, hängt nicht zuletzt von der Konfigurationsdatei Bashrc ab, die Einstellungen für die Shell festlegt.

Bei dieser Shell, die mit jedem Aufruf einer Konsole oder eines Terminals startet, handelt es sich meist um die Bash (Bourne-Again Shell) oder alternativ die etwas kompaktere Dash (Debian-Almquist-Shell). Andere Kommandozeilen-Interpreter, wie die bei versierten Anwendern oft anzutreffende Zsh, nutzen eigene Konfigurationsdateien.

Eine Shell fungiert generell als Interpreter, der vom Benutzer eingetippte Befehle annehmen und ausführen kann, um Operationen wie das Navigieren im Dateisystem, das Ausführen von Programmen und die Interaktion mit Geräten auszuführen.

Viele Skripte starten mit dem sogenannten Shebang #!/bin/sh . Er weist das Betriebssystem an, die folgenden Anweisungen mit dem Interpreter-Programm /bin/sh auszuführen. Dabei handelt es sich um einen symbolischen Link, der auf die Standard-Systemshell verweist, also die Bash, Dash oder einen der zahlreichen anderen Kommandozeilen-Interpreter.

Möchten Sie ein Skript stets mit einer bestimmten Shell ausführen, beginnen Sie es mit einem entsprechenden Shebang, wie beispielsweise #!/bin/bash , um explizit die Bash zu nutzen.

Global oder lokal

Die Bash interpretiert Ihre Eingaben im Terminal und führt die entsprechenden Befehle aus. Bei der Bashrc gilt es, zwischen systemweiter und benutzerspezifischer Konfiguration zu unterscheiden. Für systemweite Einstellungen, also global für alle Benutzer, dient je nach Distribution die Datei /etc/bashrc oder /etc/bash.bashrc .

Die benutzerspezifische Bashrc liegt unter ~/.bashrc , also versteckt im Home des jeweiligen Users. Auch der User root hat eine eigene Bashrc. Im Normalfall passt man die Bashrc im eigenen Home den individuellen Vorlieben an – das gilt auch für diesen Artikel, sofern nicht anders angegeben.

Bei der Bashrc handelt es sich um nichts anderes als ein Shell-Skript, das das System beim Start jeder interaktiven Shell auswertet. Sie darf jeden Befehl enthalten, den Sie auch am Prompt eingeben können. Zudem lassen sich Skripte einbinden, die das Arbeiten auf der Kommandozeile erleichtern.

In Login-Shells wird die Bashrc nicht ausgewertet, dort kommt die .bash_profile (Debian: .profile ) zum Zug. Möchten Sie also bei einer Login-Shell einen Eintrag einmalig ausführen, ist die .bash_profile der richtige Ort. Sollen die Veränderungen dagegen bei jedem Start eines Terminals oder einer Konsole greifen, tragen Sie das fragliche Kommando in die .bashrc ein.

Die Distributionen befüllen die Bashrc nach der Installation unterschiedlich. Hier bleibt also Raum für eigene Änderungen oder Ergänzungen. Was aber kann man in der Bashrc definieren, um sich den Alltag auf der Kommandozeile zu erleichtern? Zu den häufigsten Änderungen an der Bashrc zählen vermutlich die individuelle Gestaltung des Prompts, also der Eingabeaufforderung in der Shell, und die Definition von Stellvertreterbegriffen, in der Bashrc Alias genannt.

Sauber arbeiten

Bei der Bashrc handelt es sich um eine komplexe Datei, in der man leicht den Überblick verlieren kann. Zwei Regeln sind hier wichtig: Gliedern Sie die von Ihnen zugefügten Teile übersichtlich, und kommentieren Sie Ihre Ergänzungen, sodass Sie auch in einigen Jahren noch verstehen, was Sie dort aus welchem Grund geändert haben. Kommentarzeilen markieren Sie mit einem vorangestellten Doppelkreuz ( # ).

Modifizieren Sie bereits vorhandene Definitionen, dann kommentieren Sie am besten die Originalzeile mit einem vorangestellten Doppelkreuz aus und platzieren die Abwandlung in der nächsten Zeile. Am besten sichern Sie die gesamte Datei vorher, sodass Sie später zum Original zurückkehren können, falls etwas schiefgeht.