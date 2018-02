Aus: LinuxUser 03/2018 © Elena Vagengeim, 123RF Die Shell Elvish ermöglicht komplexe Arbeiten Riskanter Leichtfuß Karsten Günther Die Go-basierte Shell Elvish ermöglicht komplexe Programmstrukturen, die sich deutlich von jenen klassischer Kommandozeilen abheben. Die Shell gehört zu den ältesten interaktiven Schnittstellen zum Computer. Sie hat zwei Aufgaben: Zum einen dient sie der direkten Ein- und Ausgabe im Zusammenspiel mit Programmen, zum anderen als Interpreter für Batch-Jobs oder Skripte. Die Funktion der interaktiven Eingabe bleibt bis heute unverändert bestehen, während für das Skripting zunehmend moderne Sprachen mit leistungsfähigeren Funktionen und einfacher strukturiertem Code zum Einsatz kommen. Entsprechend ihrer Bedeutung ging die Arbeit an den Shells stetig weiter. Die Entwickler erweiterten die Möglichkeiten, was die Kommandozeile aber zunehmend komplexer machte. Unter Linux genießt die Bourne Again Shell (Bash) eine hohe Verbreitung, viele Distributionen richten sie als Standard-Shell für Anwender ein. Die Bash gilt als leistungsfähig und als zwar komplex, aber weitgehend zuverlässig. Inzwischen gibt es zahllose Alternativen, wie etwa die Csh (C-like shell), Tcsh, Dash, Dsh (Dancer's Shell), Ksh (Korn Shell), Heirloom Shell, Fish ("User friendly shell"), Msh, Osh (Python-programmierte Shell), Pdksh und Psh (Parallel Shell) und die – ziemlich überfrachtete – Zsh (Z Shell). Eine gute Übersicht und Zusammenfassung zahlreicher bekannter Shells und ihrer Zwecke finden Sie online [1]. Neue Ideen Der Unterbau der Bash lässt klare Strukturen weitgehend vermissen, die Shell wurde über die Jahre an allen Ecken und Enden erweitert. Insbesondere die diversen Erweiterungen der Bash machen die Syntax teils schwer verständlich und unübersichtlich. Daneben fehlt es ihr wie vielen anderen Shells an modernen Datentypen. So führte die Bash etwa Arrays erst vor einigen Jahren ein. Bis heute kämpfen Anwender mit den Folgen der gewachsenen Strukturen gängiger Shells, die ... ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 5 Heftseiten Preis € 0,99

