Kaum zu glauben, aber wahr: Der Begriff Podcast erblickte bereits 2004 das Licht der Welt. Zu jenem Zeitpunkt erlebte auch die Idee, in Form von Audiodateien seinen Mitmenschen Beiträge anzubieten, ihre erste Hochphase. Derzeit erlebt das Format eine Art Revival, für das nicht zuletzt Satiriker wie Jan Böhmermann in Zusammenarbeit mit Streaming-Diensten wie Spotify verantwortlich zeichnen. Ganz gleich, ob gerade hip oder nicht: Podcasts bieten eine komfortable Möglichkeit, Mitmenschen Vorträge und Gedanken in akustischer Form zukommen zu lassen. Komfortabler als geschriebener Text stellen sie eine direktere Verbindung zwischen Sender und Empfänger her.

Vielleicht haben auch Sie sich schon einmal mit dem Gedanken getragen, einen Podcast aufzuzeichnen und online zur Verfügung zu stellen, den Gedanken im Anschluss aber wegen vermeintlicher technischer Hürden wieder verworfen. Doch es fällt gar nicht so schwer, einen qualitativ anspruchsvollen und guten Podcast herzustellen. Auf einem Linux-System finden Sie in aller Regel nahezu alle benötigten Komponenten dafür in Form des Audiobearbeitungswerkzeugs Audacity [1] bereits im Lieferumfang.

Audacity richtet sich durchaus auch an (semi-)professionelle Anwender und kommt bei vielen Musikern zum Einsatz. Da das Programm über eine einigermaßen intuitiv zu bedienende grafische Oberfläche verfügt, fällt die Arbeit damit nach einer kurzen Eingewöhnung nicht sehr schwer. Dieser Artikel verrät Ihnen, wie Sie mit Audacity Podcasts selbst aufzeichnen und optimieren. Er geht auf die Benutzung des Programms ebenso ein wie auf die Rahmenbedingungen, die Sie für qualitativ hochwertige Aufnahmen benötigen.

Die passende Hardware

Die gute Nachricht vorab: Den größten Teil der Hardware, die Sie

...