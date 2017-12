Heft-DVDs 01/2018

Sparky: Debian für den Desktop

Die auf Debian "Stretch" basierende Distribution Sparky Linux 4.7 XFCE möchte in erster Linie Heimanwender durch eine einfache Bedienung, üppigen Funktionsumfang und Schnelligkeit überzeugen. Nach Angaben der Entwickler bringt sie alle Werkzeuge, Codecs und Plugins mit, die Sie für die tägliche Arbeit benötigen. Dazu zählen unter anderem Mozilla-Browser Firefox in der Version 52.5.0, Thunderbird 52.4.0 und der Chat-Client Pidgin 2.12.0. VLC 2.2.6 zeichnet für die Wiedergabe von Multimedia-Dateien zuständig, LibreOffice 5.2.7 übernimmt den Office-Part. Die Installation erfolgt über Calamares 3.1.8. Sie starten das installierbare Live-System von Seite B der ersten Heft-DVD. Das zugehörige ISO-Image finden Sie im Verzeichnis /isos/ .

