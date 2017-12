Mit Compendium bringen Sie Ordnung in Ideen und Gedanken und verknüpfen diese zu einer komplexen Landkarte, aus der Sie Argumente und Entscheidungen ableiten.

Um den Überblick über Ideen, Gedanken und Information zu behalten, hilft es, diese zu visualisieren. So erkennen Sie Vernetzungen, was das Auswerten und den Einsatz der Daten erleichtert. Der englische Autor Tony Buzan hat zu diesem Zweck das Prinzip des Mindmappings entwickelt. Solche Mindmaps haben Sie sicher schon einmal auf einer Schultafel, einem Seminar-Flipchart oder einem Notizblock entwickelt.

Mit Compendium [1] steht ein leistungsfähiges Programm bereit, mit dem Sie Mindmaps am Computer erstellen. Das Programm ersetzt aber nicht nur den Notizblock: Wenn Sie während eines Seminars einen Beamer nutzen, erstellen Sie damit auf einfache Weise gemeinsam entwickelte Mindmaps, die Sie anschließend per Mail direkt an alle Teilnehmer verschicken.

In den Paketquellen der gängigen Distributionen findet sich Compendium aber nicht. Laden Sie daher zunächst die aktuelle Version von Github herunter [2]. Das in Java geschriebene Programm läuft auf jeder Plattform, setzt aber eine aktuelle Java-Laufzeitumgebung [3] auf dem System voraus. Zur Installation starten Sie die Datei, die Sie heruntergeladen haben. Das Programm steht unter der GNU Lesser General Public License (LGPL), die Sie im nächsten Schritt akzeptieren. Anschließend wählen Sie ein Zielverzeichnis für die Installation aus, idealerweise /opt/compendium/ .

Dann entscheiden Sie, ob der Installer zusätzlich einen Starter anlegt, also ein entsprechendes Skript für Linux und MacOS X sowie eine Batch-Datei für Windows. Installieren Sie die Software auf einen USB-Stick, um sie auf verschiedenen Computern mit verschiedenen Betriebssystemen zu verwenden, haben Sie so stets den passenden Starter zur Hand.

...