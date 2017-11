Videos im Handumdrehen in andere Formate umwandeln

Transcoder konvertieren ein Video in ein anderes Format. Dabei dürfen Sie nicht nur zwischen verschiedenen Verfahren für die Kompression (den sogenannten Codecs) wählen, sondern meist die Größe des Clips verändern. So verwandelt sich eine große MP4-Datei mit HD-Auflösung in ein kleines WebM-Pendant in Standardauflösung für das Internet.

Einen besonders einfachen Einsatz versprechen die sechs im Folgenden vorgestellten Transcoder Curlew, FF Multi Converter, Handbrake, TraGtor, Transmageddon und WinFF: Sie wählen lediglich das zu konvertierende Video aus, stellen das gewünschte neue Format ein und starten das Umwandeln. Die Tabelle "Transcoder" liefert einen ersten Überblick. Im Kasten "Oldtimer" am Ende des Artikels finden Sie Informationen zu Transmaggedon und WinFF, deren Entwicklung stehengeblieben ist.

Transcoder Curlew FF Multi Converter Handbrake TraGtor Transmageddon WinFF Version 0.2.4 1.8.0 1.0.4 0.9.2

