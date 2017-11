Heft-DVDs 12/2017

Urgestein Knoppix in Version 8.1

Die Live-Distribution Knoppix 8.1 mischt Pakete aus Debian "Stretch" (Stable), "Buster" (Testing) und "Sid" (Unstable). Der Kernel in Version 4.12.7 bringt den Budget Fair Queue Scheduler (BFQ) mit, den Knoppix automatisch für langsame Datenträger aktiviert. Als Desktop-Umgebungen stehen LXDE mit dem Dateimanager PCmanFM 1.2.5, KDE Plasma 5.8 und GNOME 3.24 zur Auswahl. Auf der Anwendungsseite bietet die Distribution unter anderem LibreOffice 5.4.1, Gimp 2.8.20 und die Bitcoin-Wallet Electrum 2.7.9. Im Internet surfen Sie mit Chromium 60.0.3112.78 oder Firefox 55, das bereits die Plugins uBlock Origin und NoScript mitbringt. Qemu-KVM steht in Version 2.8 zum Einsatz bereit, Wine meldet sich in Version 2.0.0. Neu an Bord sind unter anderem der grafische Netzwerkmonitor Etherape, Archivemount und das Terminal-Programm Terminator. Sie starten das installierbare Live-System von Seite B der ersten Heft-DVD.

PCLinuxOS 2017.07 LU Special Edition

Die LinuxUser Special Edition der handlichen Distribution PCLinuxOS 2017.07 steht ganz im Zeichen von Backups und Datensicherung. Dazu bringt sie zahlreiche Werkzeuge zur Datensicherung, zur Datenrekonstruktion und zur Hardware-Erkennung mit. Da PCLinuxOS nach dem Rolling-Release-Prinzip operiert, aktualisiert es sich nach einer Installation permanent selbst; ein Versionsupgrade wie etwa bei Ubuntu oder OpenSuse entfällt damit. Manche der vorinstallierten Werkzeuge arbeiten zwar im Userspace, andere erfordern jedoch administrative Rechte. Für Erstere gibt es den Benutzer linuxuser, Letztere rufen Sie als root auf. Das Passwort lautet in beiden Fällen linuxuser. Auf dem Desktop finden Sie zudem die Datei README, die zusätzliche Informationen zu den vorinstallierten Werkzeugen zusammenfasst. Sie booten das installierbare Live-System von Seite A der ersten Heft-DVD. Mehr über die vorinstallierten grafischen Backup-Werkzeuge erfahren Sie in einem Artikel ab Seite 46.