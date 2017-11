Aus: LinuxUser 12/2017 Neue Software kurz angetestet Neue Programme Uwe Vollbracht Bloggen in der Konsole mit Bashblog, Verzeichnisse vergleichen mit Difftree 0.5.9, Daten restlos löschen mit Open Shredder 0.0.3, Prozesse parallelisieren mit Splitjob 2.0. Meinungsmacher Das schlanke Bashblog erlaubt es, neue Beiträge für eine Webseite schnell aus der Shell heraus zu veröffentlichen. An Blog-Lösungen besteht unter Linux kein Mangel, wobei die meisten dynamische Inhalte unterstützen und dazu PHP-basierte Frameworks und einen leistungsfähigen Web-Server voraussetzen. Wer auf beides verzichten kann oder muss, der greift zum handlichen Bashblog, einem Shell-Skript, mit dem Sie das Blog verwalten. Im Quellarchiv befinden sich lediglich das Skript bb.sh , das alle Funktionen bereitstellt, sowie eine Anleitung. Nach dem Entpacken des Archivs ist Bashblog sofort einsatzbereit, wobei es auf Tools wie Awk, Grep oder Iconv zurückgreift. Da das Skript vollständig in der Konsole arbeitet, können Sie damit ein Blog auch via SSH verwalten, falls Sie einen Editor wie Nano, Vim oder Emacs verwenden. Für die Konfiguration setzen Sie die Umgebungsvariable $EDITOR und legen entweder in einem Verzeichnis die Datei .config an oder ändern die jeweiligen Parameter direkt im Skript. In dessen Funktion global_variables liegen Parameter wie der Name des Blogs, die URL, der Autor sowie dessen Mailadresse. Darüber hinaus finden Sie hier Einstellungen zum Zeitformat sowie den Kopf- ... Liebe Leserin, lieber Leser, dieser Artikel ist derzeit nicht in vollem Umfang online zugänglich. Sie haben die Möglichkeit, diesen Beitrag als PDF zu erwerben. Dazu nutzen Sie bitte die Box unter dem Artikel. Alternativ erweben Sie die Ausgabe als PDF in unserem Online-Shop. LinuxUser-Artikel werden 12 Monate nach der Erstveröffentlichung automatisch freigeschaltet. Weitere Artikel aus der Zeitschrift LinuxUser finden Sie im Archiv. Diesen Artikel als PDF kaufen Express-Kauf als PDF Umfang: 2 Heftseiten Preis € 0,99

