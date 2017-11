Neues in Darktable 2.2.5

In der Riege der freien RAW-Konverter baut Darktable seine Spitzenposition mit jedem neuen Release weiter aus. Das gilt auch für die aktuelle Version 2.2.5.

RAW-Konverter wandeln die mit Kameras aufgezeichneten Rohdaten-Files in Bitmap-Bilder um. Dabei lässt sich die hohe Farbtiefe der RAW-Aufnahmen (mindestens 10 bis inzwischen 14 Bit pro Kanal, typisch sind heute 12 Bit) gut für die ersten Bearbeitungschritte nutzen – viel besser, als das später mit aus den Rohdaten erzeugten JPEGs möglich wäre.

Aus diesem Grund finden sich heute in RAW-Konvertern viele Funktionen, die eigentlich in die klassische Bildbearbeitung gehören, wie etwa das Klonen, Schärfen, Entrauschen, Aufhellen und Abdunkeln (Spitzlichter korrigieren). Wie gut die entsprechenden Funktionen in einem RAW-Konverter wirken und wie leicht und zielgenau sie sich verwenden lassen, ist entscheidend für die Praxis.

Darktable [1] zeichnet sich durch zahlreiche extrem leistungsfähige Funktionen aus, die allerdings etwas Erfahrung voraussetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Zur Komplexität des Programms trägt bei, dass es sich in mehreren unterschiedlichen Modi betreiben lässt (siehe Tabelle "Darktable-Modi im Überblick"). Nicht alle davon haben für jeden Anwender die gleiche Bedeutung. Mit den drei Modi Verwaltung, Dunkelkammer und Batch-Betrieb sollten Sie sich allerdings gut auskennen, um Darktable effektiv verwenden zu können.

Darktable-Modi im Überblick Modus Funktion Verwaltungsmodus

...