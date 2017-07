Heft-DVDs 08/2017

Anonym surfen mit Tor und Tails

Wer Wert auf Sicherheit und Anonymität beim Surfen legt, der kommt an Tails 3.0 nicht vorbei. Die auf dem neuen Debian 9 basierende Live-Distribution bringt einen komplett neu gestalteten Startbildschirm mit. Der Greeter vereint alle Optionen in einem Fenster, die Regions- und Spracheinstellungen stehen an erster Stelle. Dreh- und Angelpunkt der nicht auf Festplatten installierbaren Distribution bildet wie bisher der Tor-Browser, jetzt in Version 7.0.1. Er ermöglicht den problemlosen Zugriff auf das Tor-Netzwerk, das den Internetzugriff anonymisiert. Zwar erlaubt Tails die Installation auf einem USB-Stick oder einer SD-Karte, das Einrichten auf einer Festplatte unterstützt es aus Sicherheitsgründen jedoch nicht. Sie booten die Distribution von Seite A der ersten Heft-DVD. Im Verzeichnis isos/ finden Sie das originale und unveränderte ISO-Image von Tails. Einen ausführlichen Artikel zur aktuellen Tails-Version lesen Sie in diesem Heft ab Seite 60.

KaOS: Bleeding Edge KDE

KaOS 2017.06 bietet in Sachen KDE das Neueste vom Neuen. Die an Arch Linux angelehnte Distribution wartet unter anderem mit dem erst kürzlich veröffentlichten Plasma-Desktop 5.10.0 und dem Qt-Toolkit 5.9.0 auf. Andere Neuerungen betreffen die grafische Git-Verwaltung QGit sowie QDirStat, das die Festplattenbelegung grafisch anzeigt. Den Musikplayer Babe erhoben die Entwickler jetzt zum Standard, daneben steht aber auch noch KDEs neuer Elisa-Player zum Einsatz bereit. Neben den KDE Applications in Version 17.04.1 bringt die Distribution noch diverse weitere, noch nicht freigegebene Portierungen von KDE-Applikationen mit. Dank der verwendeten Rolling-Release-Technik bringt sich die KaOS über die Updates jeweils auf den neuesten Software-Stand, eine Distributionsaktualisierung wie bei vielen anderen Systemen erübrigt sich. Sie booten die 64-Bit-Distribution von Seite B der ersten Heft-DVD.