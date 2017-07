Die Zahl der Kommunikationsdienste, die wir beruflich brauchen oder privat nutzen, nimmt ständig zu. Dazu zählen Social Networks, Messenger, Chats, Webmailer und Code-Archive. Beispielsweise setzt die Teilnahme an verschiedenen Communities und Projekten oft den Einsatz spezifischer Dienste voraus. Einige der Web-Dienste will man sowohl privat als auch im Job nutzen, beides aber nicht vermischen.

Auf diese Weise wächst die Zahl der Dienste stetig weiter an. Egal, ob wir sie als Lesezeichen ablegen oder als Reiter im Browser offen lassen: Es nervt, den gerade benötigten Dienst zu finden. Hinzu kommen die Benachrichtigungen, die in verschiedenen Formaten um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Seit einiger Zeit versuchen Projekte wie Franz [1], Rambox [2] und Manageyum [3] das Dienste-Chaos zu bändigen, und vereinen dazu eine Vielzahl an Messengern und ähnlichen Web-Apps unter einer Oberfläche.

Bei den Dienste-Browsern handelt es sich um nicht viel mehr als um Wrapper, die diverse Web-Versionen der verschiedenen Dienste unter eine Oberfläche bringen, sie in Reitern darstellen und sich um die Weiterleitung der Benachrichtigungen kümmern. Dazu muss die fragliche App ein Web-Interface oder eine Web-API bieten.

Das bekannteste der drei Projekte, Franz, ist Freeware; die beiden anderen Kandidaten sind freie Software. Manageyum stellt die jüngste und bisher weniger bekannte Variante eines Dienste-Browsers dar. Alle drei bieten eine unterschiedliche Anzahl an Diensten an. Die nicht eben kleinen Anwendungen rangieren im Download-Umfang zwischen 50 und 110 MByte. Statt sie zu installieren, legen Sie sie lediglich unterhalb des Verzeichnisses /opt ab und starten sie über eine

...