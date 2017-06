Die Käufer von Notebooks lassen sich in drei Gruppen unterteilen: Manche wollen einfach nur einen PC, der nicht so viel Platz wegnimmt. Die nächsten möchten einen Desktop-PC mobil machen, das Notebook muss sich also für Spiele und andere leistungshungrige Anwendungen eignen. Wieder andere suchen einen digitalen Begleiter, der den Büro-Desktop ersetzt. Das entsprechende Notebook muss leicht und kompakt sein, lange ohne Steckdose auskommen und sämtliche Alltagsaufgaben zuverlässig erledigen.

An die letztgenannte Gruppe richtet sich eine wahre Armada von 13 Zoll großen Notebook-Flundern, inzwischen als "Ultrabook" etabliert, wie etwa das neue InfinityBook Pro 13 von Tuxedo [1]. Das Pro-Modell des in LU 05/2016 getesteten Linux-Notebooks [2] beseitigt einige Schwächen des Vorgängers und kommt nun auch per Kabel ins Netzwerk. Vielschreiber entdecken allerdings relativ schnell eine unangenehme Eigenschaft des Geräts.

InfinityBook Pro 13

Tuxedo greift beim InfinityBook Pro 13 ins oberste Fach des Hardware-Regals: Der mit bis zu 3,5 GHz getaktete Core i7-7500U – das "U" steht für Ultra Low Power – aus Intels aktueller "Kaby-Lake"-Mikroarchitektur gehört zum schnellsten, was Intel für Notebooks im Programm hat. Nur die im Frühjahr 2017 vorgestellten CPUs wie der Intel Core i7-7567U laufen mit bis zu 4 GHz etwas schneller. Langsamere CPUs bietet Tuxedo für die Pro-Variante des InfinityBooks gar nicht erst an.

Ansonsten lässt sich die Ausstattung des Geräts in weiten Teilen den eigenen Vorstellungen anpassen (Abbildung 1). Nur beim Display gibt es keine

...