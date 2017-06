Aus: LinuxUser 07/2017 © Nipa Sawangsri, 123RF Meld vergleicht und vereint Dateien und Verzeichnisse Vive la difference Harald Zisler Mit Meld vergleichen Sie Dateien, Verzeichnisse oder Objekte aus Versionskontrollsystemen. Bei Bedarf führen Sie dabei Versionen direkt zusammen oder erstellen Patches. Die Unterschiede zwischen zwei Dateien zu finden, gleicht gelegentlich der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Hier springen sogenannte Diff-Werkzeuge [1] in die Bresche und identifizieren Unterschiede bis hin zu einzelnen Leerzeichen punktgenau. Zu dieser Gruppe von Programmen zählt auch das in Python geschriebene Meld, das sich in den Repositories zahlreicher Distributionen findet. Alternativ laden Sie das aktuellste Release oder die Entwicklerversion von der Webseite des Projekts herunter [2]. Je nach Art der Installation rufen Sie Meld über das Desktop-Menü oder direkt in der Shell auf. Meld erlaubt den Vergleich von maximal drei Objekten miteinander. Handelt es sich dabei um Dateien oder Verzeichnisse, dürfen Sie dem Programm deren Namen direkt beim Aufruf über die Kommandozeile mitgeben. Konfiguration Nach dem Start zeigt sich eine knappe und übersichtliche Oberfläche (Abbildung 1). Sie erreichen die Voreinstellungen der Software unter Meld | Einstellungen. Abbildung 1: Nach dem Programmstart bietet die Software drei Schaltflächen, mit denen Sie direkt in die üblichen Aufgaben starten. Im Menü Editor stellen Sie Art und Größe der Schrift ein. Es empfiehlt sich, hier stets einen nichtproportionalen Font zu verwenden. Des Weiteren konfigurieren Sie hier die Breite der Tabulatoren oder weisen die Software an, diese durch Leerzeichen zu ersetzen. Auch einen Zeilenumbruch können Sie hier aktivieren, wobei es die Lesbarkeit verbessert, dies nur nach einem vollständigen Wort zu erlauben. Für mehr Übersicht sorgen die Optionen Aktuelle Zeile hervorheben, Zeilennummern hervorheben, Leerzeichen anzeigen und gegebenenfalls Syntaxhervorhebung verwenden. Den bevorzugten Editor legen Sie unter Externes Bearbeitungsprogramm fest (Abbildung 2). Abbildung 2: In den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit, unter Editor den Einsatz eines externen Editors einzustellen. Der Punkt Ordnervergleiche (Abbildung 3) beschränkt sich auf wenige Parameter. Reduzieren Sie die Kriterien auf Größe und Zeitstempel der Dateien, beschleunigt das den Vergleich. Bezüglich der Genauigkeit des Stempels kommt es auf das Dateisystem an. Weiterhin sorgen Sie an dieser Stelle dafür, dass die Software symbolische Links ignoriert. Außerdem geben Sie an, ob Meld in der Ausgabe Eigenschaften wie Größe, Änderungszeit und Dateirechte anzeigen soll. Aktivieren Sie alles, gerät die Darstellung allerdings entsprechend breit. Abbildung 3: Die Einstellungen für Ordnervergleiche beschränken sich auf wenige Kriterien. Unter Versionskontrolle legen Sie fest, auf welcher Seite sich die entfernte und auf welcher sich die lokale Kopie befinden. Dasselbe gilt für die Reihenfolge beim Zusammenführen von Dateien. Der Punkt Dateifilter gehört thematisch zu Ordnervergleiche: Hier legen Sie fest, welche Dateitypen Meld von Vergleichen ausschließen soll (Abbildung 4). Bei Bedarf ändern Sie diese Vorgabe unter Ansicht | Dateifilter jederzeit. Fünf solcher Dateitypen bringt Meld bereits mit, weitere können Sie über Filter definieren. Abbildung 4: Beim Vergleich stören Dateien wie Sicherheitskopien oder automatische Backups aus dem Editor. Diese blenden Sie bei Bedarf einfach aus den Listen aus. Im Menü Textfilter schließlich geben Sie an, welche Änderungen Sie ignorieren möchten, etwa Kommentarzeilen oder Whitespace. Ähnlich wie bei Dateifilter dürfen Sie auch hier wieder eigene Filtertypen definieren. Dateien vergleichen Ein Klick auf Dateivergleich im Hauptfenster öffnet drei zusätzliche Felder. Sie wählen die erste Datei, indem Sie auf die linke Schaltfläche mit dem Symbol zum Öffnen klicken, sinngemäß verfahren Sie für die zweite Datei mit der mittleren Schaltfläche. Sobald Sie auf Vergleichen klicken, zeigt Meld den Inhalt beider Dateien nebeneinander an (Abbildung 5). Abbildung 5: Beim Vergleich hebt die Software durch Linie und Farben die Unterschiede zwischen zwei Dateien hervor und bietet Ihnen zugleich Möglichkeiten, Teile von einer Seite zur anderen zu übernehmen. Den Abschnitt, in dem sich der Cursor befindet, hebt die Software gelb hinterlegt hervor. Abschnitte mit Abweichungen erscheinen blau, die darin befindlichen Änderungen markiert die Software dunkelblau. Auf einer Seite fehlende Zeilen erkennen Sie am grünen Hintergrund. Möchten Sie Abweichungen für beide Seiten einzeln übernehmen, klicken Sie auf die jeweiligen schwarzen Pfeile. Um eine weitere Änderung in eine der verglichenen Dateien einzubringen, arbeiten Sie im betreffenden Abschnitt mit dem Kontextmenü: Hier wählen Sie zum weiteren Bearbeiten extern öffnen, worauf die Software die Datei in den voreingestellten Editor lädt. Nach dem Speichern erkennt Meld automatisch, dass Sie die Datei bearbeitet haben, und schlägt neu laden vor. Alternativ klicken Sie auf Ansicht | Aktualisieren oder nutzen [Strg]+[R]. Wollen Sie alle gefundenen Unterschiede von einer Seite auf die andere transferieren, legen Sie zunächst mit einem Klick in den entsprechenden Text das Ziel fest. Anschließend leiten Sie das Zusammenführen über Änderungen | Alle Änderungen von rechtslinks zusammenführen ein. Um die Aktion rückgängig zu machen, klicken Sie auf Undo unterhalb des Menüs.

