Kernel-Entwicklung: Strukturen und Mechanismen

Der Betriebssystemkern Linux ist das größte und zweifelsfrei einflussreichste Projekt aus dem Bereich der freien Software. Linux hat die Welt im positiven Sinn verändert, und es erleichtert nach wie vor das Leben vieler Menschen. Alle acht bis zehn Wochen bescheren die Entwickler den Anwendern eine neue Version des Kernels. Dabei überschreiten sie in letzter Zeit regelmäßig die Zahl von 10 000 Patches, die im Schnitt von rund 1600 Entwicklern stammen, die wiederum für etwa 200 Unternehmen arbeiten.

Die derzeitige Bearbeitungsrate beträgt atemberaubende acht Änderungen pro Stunde. Doch wie bewältigt eine lose organisierte Gemeinschaft diese Last? Was passiert genau während eines solchen Zyklus, und welche Probleme müssen die Entwickler dabei lösen?

Bei Kernel-Entwicklern handelt es sich heute zunehmend um festangestellte Programmierer aus Unternehmen. Ihre Arbeitgeber haben auf die eine oder andere Weise ein Interesse an der Arbeit am Kernel und stellen daher einen oder mehrere Angestellte in Vollzeit oder auf der Basis von Teilzeit dafür ab (Abbildung 1).

Abbildung 1: Die Zahl der Codezeilen im Kernel steigt ständig. (Bild: Linux

...