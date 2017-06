Mit Easytag ID3-Tags korrigieren und ergänzen

Easytag bettet Metadaten und sogar Bilder in Audiodateien ein. Damit verwandelt es die Rohkost in ein Audio-Archiv mit Komfort.

Audioplayer zeigen heute ganz selbstverständlich Informationen wie Titel oder Künstler an. Abhängig von der Software sehen Sie außerdem das Cover des Albums, dessen Erscheinungsjahr sowie die Nummer des Titels. Das klappt meist sogar ohne Internet-Verbindung zur Informationsbeschaffung – die Audiodateien bringen alles Notwendige in Form eingebetteter Metadaten gleich mit. Die Dateinamen und umgebende Struktur der Ordner dürfen dagegen so anonym ausfallen wie eine unbedruckte Brötchentüte; die Player berücksichtigen sie meist nicht.

Die als ID3-Tags [1] bekannten Infos gelangen auf verschiedene Weise in die Dateien: Beim Auslesen von CDs zapft der Ripper eine Datenbank im Internet an, in der er in vielen Fällen anhand von Prüfsummen die passenden Daten findet, die er dann überträgt. Als Download angebotene Musik enthält ebenfalls solche Tags. Bei selbstgemachten Aufnahmen, etwa von Schallplatten, oder wenn die Datenbank keinen passenden Eintrag bereithält, fügen Sie die entsprechenden Informationen von Hand ein.

Alles easy

Als Mitbringsel haben Multimediaplayer und Audioschnittprogramme oft einen Editor für Metadaten dabei, der aber selten die Möglichkeiten voll ausschöpft. Das Tool Easytag [2] dagegen gehört zu den Werkzeugen, die ganz speziell auf diese Aufgabe zugeschnitten sind. Die im Dezember 2016 erschienene Version 2.4.3 [3] findet sich bereits in vielen Distributionen, andere bringen zumindest ein älteres Release der Serie 2.4 mit. In jedem Fall lässt sich das Tool bequem über die Paketverwaltung des Systems installieren.

Das

...